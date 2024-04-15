Dünyanın en iyi kulüpleri sıralamasında tek Türk takımı var! İlk 20'deki o takım...
Spor Haberleri
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) 1 Nisan 2023-31 Mart 2024 tarihleri arasında değerlendirme yaparak, dünyanın en iyi kulüplerini sıraladı. Listenin ilk 20'sinde sadece tek bir Türk takımı yer aldı. İşte o liste.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) dünyanın en iyi futbol takımlarını derledi. Hazırlanan listede 1 Nisan 2023-31 Mart 2024 tarihleri arası baz alındı. Top 20'de İngiltere'den 4, İtalya'dan 4, Almanya'dan 3, İspanya'dan 3, Portekiz'den 2 ve Hollanda, Fransa ile Türkiye'den 1'er takım yer aldı.
İşte dünyanın en iyi takımları listesi ve ilk 20'deki o takım;
1- Manchester City (İngiltere): 401 puan
2- Real Madrid (İspanya): 332 puan
3- Inter (İtalya): 311 puan
4- Bayer Leverkusen (Almanya): 279 puan
5- Milan (İtalya): 253 puan
6- Al Ahly (Mısır): 243 puan
7- Roma (İtalya): 241,5 puan
8- Fluminense (Brezilya): 233 puan
9- Atletico Madrid (İspanya): 232 puan
10- PSV Eindhoven (Hollanda): 229,5 puan
19- Fenerbahçe (Türkiye): 214,5 puan
27- Galatasaray (Türkiye): 206 puan
101- Beşiktaş (Türkiye): 136,5 puan
189- İstanbul Başakşehir (Türkiye): 91,5 puan
195- Adana Demirspor (Türkiye): 89,75 puan
229- Trabzonspor (Türkiye): 83 puan
238- Ankaragücü (Türkiye): 82 puan
278- Sivasspor (Türkiye): 73 puan
283- Fatih Karagümrük (Türkiye): 72,5 puan
290- Kasımpaşa (Türkiye): 71,5 puan
308- Alanyaspor (Türkiye): 69 puan
354- Konyaspor (Türkiye): 64,5 puan
392- Kayserispor (Türkiye): 61 puan
412- Antalyaspor (Türkiye): 59 puan