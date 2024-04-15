Dünyanın en iyi kulüpleri sıralamasında tek Türk takımı var! İlk 20'deki o takım...

Düzenleyen: Songül Soysal 15 Nisan 2024 16:54 - Güncelleme: 15 Nisan 2024 16:54 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) 1 Nisan 2023-31 Mart 2024 tarihleri arasında değerlendirme yaparak, dünyanın en iyi kulüplerini sıraladı. Listenin ilk 20'sinde sadece tek bir Türk takımı yer aldı. İşte o liste.