Dursun Özbek Ali Koç, Trabzonspor-Fenerbahçe ve Süper Kupa hakkında konuştu: 'Keşke bugünlere gelmeseydik'

'FENERBAHÇE'NİN KENDİ İŞLERİ'

Ali Koç'un Kulüpler Birliği'nden istifası ve Fenerbahçe'nin ligden çekilebileceği sorusuna cevap veren Özbek, konunun Fenerbahçe'nin iç işi olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

'Özellikle Ali beyin yaptığı açıklamalara bağlı olarak bu olağanüstü genel kurulu ve ligden çekilme düşüncesi tamamen Fenerbahçe'nin iç işleridir. Galatasaray olarak rakiplerin iç işlerine karışma gibi bir huyumuz yok. Bu konuda bir karar alacaklar. Her ne kadar geçmişte benzer söylemler yapıldıysa da Fenerbahçe'nin kendileri açısından en iyi kararı alacağından eminim. Galatasaray olarak Fenerbahçe'nin iç işlerine karışmak bizim işimiz değildir. Ben daha önceki başkanlığım döneminde bu görevi yaptım. Ali Beyin istifasıyla yer boşalırsa Kulüpler Birliği Vakfı'nı iyi temsil edecek arkadaşlardan birini seçeriz.'