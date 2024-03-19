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Haberler > Spor > Dursun Özbek Ali Koç, Trabzonspor-Fenerbahçe ve Süper Kupa hakkında konuştu: 'Keşke bugünlere gelmeseydik'

Dursun Özbek Ali Koç, Trabzonspor-Fenerbahçe ve Süper Kupa hakkında konuştu: 'Keşke bugünlere gelmeseydik'

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Spor Haberleri  / -

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısına konuştu. Ali Koç'un açıklamaları ve Kulüpler Birliği'nden istifası, olaylı Trabzonpor-Fenerbahçe maçı ve 7 Nisan'da oynanacak olan Süper Kupa maçı hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Dursun Özbek'in açıklamalarından satır başları.

Galatasaray'ın sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında konuşan başkan Dursun Özbek gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özbek, Ali Koç'un ertelenmesini istediği Süper Kupa'dan, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına kadar pek çok konuda soruya cevap verdi. İşte Özbek'in açıklamalarından satır başları...

SÜPER KUPA ERTELENECEK Mİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sıkışık fikstür nedeniyle ertelenme talebinde bulanacaklarını açıkladığı 7 Nisan'daki Süper Kupa finali sorusuna cevap veren Özbek şu ifadeleri kullandı:

TFF bir tarih açıkladı. 7 Nisan'da, Urfa'da oynanacak. Bütün hazırlıklar da buna göre yapıldı. Urfalı arkadaşlar da 'Bekliyoruz' diye açıkladı. Son derece heyecanlılar. Bundan sonraki gelişmeler TFF'nin inisiyatifindedir. Kulübüme iletilmiş herhangi bir çağrı yoktur. Bize iletilen, 7 Nisan'da oynanacağı şeklindedir. Galatasaray'ın bir yönetimi var, böyle bir talep geldiğinde değerlendirme yapılacaktır. TFF, bunu Galatasaray'a sorarken gerekçesiyle soracaktır. Ne kadar uygun ve adil olduğuyla ilgili değerlendirme yapılacak.

Dursun Özbek Ali Koç, Trabzonspor-Fenerbahçe ve Süper Kupa hakkında konuştu: 'Keşke bugünlere gelmeseydik' - 1. Resim

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HAKKINDA

"Türk futbolunda bu gerginliğin önemle incelenmesi gerekiyor. Geçmişten bugüne yaptıklarımızı göz önüne almamız lazım. Türk sporuna ne kadar yararı, ne kadar zararı olmuştur. Bu olaylar incelenmeli, kapsamlı bir inceleme yapılmalı. Buradan da adil bir şekilde bunların önüne geçmek için gereken cezalandırılmalar yapılmalı. Galatasaray olarak rekabetin sahada kalmasını istiyoruz. Artık bugün bir milat olmalı. Bu konu ile ilgili adil yaptırımlar gündeme gelmeli. Bu görev TFF ve kamuya düşmektedir. Onların da gerekeni yapacağından eminim."

Dursun Özbek Ali Koç, Trabzonspor-Fenerbahçe ve Süper Kupa hakkında konuştu: 'Keşke bugünlere gelmeseydik' - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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