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Edin Visca, Süper Lig tarihine geçti! Alex de Souza, Trabzonsporlu yıldızı tebrik etti
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş
Trabzonspor'un Bosna Hersekli yıldızı Edin Visca, Galatasaray'a karşı alınan 5-1'lik yenilgiye rağmen Türk futbol tarihinde kırılması zor bir rekora imza atarak Alex de Souza'yı geride bıraktı.
Trabzonspor'un Boşnak yıldızı Edin Visca, Süper Lig tarihine geçti.
Galatasaray'a karşı 5-1 mağlup olan Karadeniz ekibinde Enis Destani takımın tek sayısını kaydetmişti.
Genç yıldıza asist yapan Visca, 109 asiste ulaşarak 108 asistli Alex de Souza'nın rekorunu kırmayı başardı.
Fenerbahçe tarihinin unutulmaz ismi olan Alex, sosyal medya hesabından Trabzonsporlu oyuncuyu tebrik etti.
ALEX DE SOUZA'DAN VISCA'YA TEBRİK
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi