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    Edin Visca, Süper Lig tarihine geçti! Alex de Souza, Trabzonsporlu yıldızı tebrik etti

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Trabzonspor'un Bosna Hersekli yıldızı Edin Visca, Galatasaray'a karşı alınan 5-1'lik yenilgiye rağmen Türk futbol tarihinde kırılması zor bir rekora imza atarak Alex de Souza'yı geride bıraktı.

    Edin Visca, Süper Lig tarihine geçti! Alex de Souza, Trabzonsporlu yıldızı tebrik etti
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Trabzonspor'un Boşnak yıldızı Edin Visca, Süper Lig tarihine geçti.

    Galatasaray'a karşı 5-1 mağlup olan Karadeniz ekibinde Enis Destani takımın tek sayısını kaydetmişti.

    Genç yıldıza asist yapan Visca, 109 asiste ulaşarak 108 asistli Alex de Souza'nın rekorunu kırmayı başardı.

    Fenerbahçe tarihinin unutulmaz ismi olan Alex, sosyal medya hesabından Trabzonsporlu oyuncuyu tebrik etti.

    ALEX DE SOUZA'DAN VISCA'YA TEBRİK

    Edin Visca, Süper Lig tarihine geçti! Alex de Souza, Trabzonsporlu yıldızı tebrik etti

     

     

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Edin ViscaTrabzonsporAlex De Souza
    Haberler > Spor > Edin Visca, Süper Lig tarihine geçti! Alex de Souza, Trabzonsporlu yıldızı tebrik etti
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