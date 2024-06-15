Efsane geri döndü! Trabzonspor, Anthony Nwakaeme’yi yeniden kadrosuna kattı

Bordo mavililer yeni sezonun ilk transferini Nijeryalı eski yıldızını renklerine bağlayarak yaptı.

Yeni sezonda üç kulvarda da başarı hedefleyen Trabzonspor, transfer perdesini çarpıcı bir isimle yaptı. Bordo mavililer, eski yıldızı Anthony Nwakaeme’yi yeniden kadrosuna kattı. 35 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Nwakaeme, transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu fırsatla birlikte Başkan Ertuğrul Doğan’a, Nevzat Kaya Bey’e ve ‘Şampiyon Hoca’ Abdullah Avcı’ya bana ulaşmaları sebebiyle teşekkür ediyorum” dedi.

HEDEFİ ŞAMPİYONLUK

Bordo mavili taraftarlarla da sevincini paylaşan Anthony Nwakaeme, “Büyük, büyük, büyük teşekkürlerimi de benim ‘Aile’ olarak nitelendirdiğim Trabzonspor taraftarına göndermek istiyorum. Çünkü hep benimle oldunuz. Benden hiç vazgeçmediniz. Sosyal medyadaki bütün mesajlarınızı görüyorum ve her birinize desteğiniz için tek tek teşekkür ediyorum” dedi. Yıldız oyuncu Trabzonspor’la yeniden şampiyonluk yaşamak istediğini sözlerine ekledi.