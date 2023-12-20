Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti

20 Aralık 2023 17:03 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 17:05

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’i ziyaret etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleşen ziyarette Özbek ve İmamoğlu, Türk sporuna dair sohbet etti.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Galatasaray Dursun Aydın Özbek ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğluİstanbul şehrimizin Olimpiyat yolculuğunda fikir alışverişinde bulundu. Ekrem İmamoğlu, öte yandan başkanımıza geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Başkan Dursun Aydın Özbek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırlanan plaketi takdim ederken, Ekrem İmamoğlu da başkanımıza kitap hediye etti. Ziyaret fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.