Galatasaray - Fatih Karagümrük muhtemel 11'ler | Derbi öncesi 2 yıldız ceza sınırında

20 Aralık 2023 16:00 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 16:01

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği maç saat 20.00'de Rams Park'ta oynanacak.

Ligin geride kalan bölümde 13 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 40 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

Fatih Karagümrük ise ligde çıktığı maçların 4'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 6'sını kaybetti. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 17 puanla 13. sırada bulunuyor.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK VAR

Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı olan kaleci Fernando Muslera ve göğüs kasında kopma oluşan Sergio Oliveira bu akşam forma giyemeyecek.

Öte yandan ceza sınırında bulunan Sacha Boey ve Davinson Sanchez, görmesi durumunda 18. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

GALATASARAY VE KARAGÜMRÜK 18 DEFA KARŞILAŞTI

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, ligde daha önce 18 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 11 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sona erdi. Rekabette Galatasaray 35 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 16 golle karşılık verdi.

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray:Günay, Barış, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem, Ziyech, Icardi

Fatih Karagümrük:Emre, Levent, Dresevic, Biraschi, Veseli, Feghouli, Can, Eysseric, Rohden, Mendes, Serdar Dursun