Göğüs kası kopan Sergio Oliveira ameliyat oldu! Portekizli yıldızın dönüş tarihi belli oldu
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Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz günlerde göğüs kasın kopma meydana gelen Sergio Oliveira, ülkesi Portekiz'de ameliyat edildi. Yıldız oyuncunun sağlık durumu için
Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira ameliyat edildi.
Oliveira, sosyal medya hesabından ameliyatın ardından yaptığı paylaşımda, "Ameliyat tamam. Galatasaray'a ve Yener İnce'ye açık fikirli oldukları, Portekiz'de iyileşme kararıma güvendikleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kulübü, 15 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Sergio Oliveira'nın Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması yaptığı sırada göğüs kasında kopuk oluştuğunu belirtmişti.
Yıldız oyuncunun en az 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.