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Ekrem İmamoğlu yerinde duramadı! Mert Müldür'ün golüne tepkisi gündem oldu

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Spor Haberleri

Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan EURO 2024 maçını tribünden izleyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mert Müldür'ün kaydettiği gole böyle tepki verdi.

A Milli Futbol Takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ilk maçında Gürcistan ile karşılaştı. Büyük heyecana sahne olan maçta tribünlerde Türk vatandaşların yoğunluğu gözlemlenirken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da maçı yerinde takip etti.

Maçın 25'inci dakikasında Mert Müldür'ün kaydettiği golle Türkiye 1-0 öne geçerken, kırmızıya bürünen tribünler büyük sevinç yaşadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da tüm Türkiye gibi heyecandan yerinde duramadı.

GOLE BÖYLE TEPKİ VERDİ

Mert Müldür'ün kaydettiği harika gol sonrası İmamoğlu'nun verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

Düzenleyen:  - Spor
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