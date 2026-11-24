Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve futbolcu N’Golo Kante, Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasındaki Shakhtar Donetsk maçı öncesinde açıklamalar yaptı. Devler Ligi'ndeki ilk hedeflerinin ilk 24'e kalmak olduğunu söyleyen Emre Belözoğlu, takımın desteğe ve güvene ihtiyacı olduğunu vurguladı. Belözoğlu, Arda Turan'ın Fenerbahçe'yi favori göstermesine ilişkin ise "Arda mütevazılık göstermiş, her zaman öyledir" dedi.

Özetle Kaydet a- | +A

Sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Emre Belözoğlu ve Fransız yıldız N’Golo Kante, Londra’daki Stamford Bridge Stadı'nda Shakhtar Donetsk maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

"BURADA HEDEF İLK 24'E KALMAK"

Sözlerine Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başlayan Belözoğlu, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Fenerbahçe'de teknik direktör olarak maça çıkmak nasip oldu, kendimi şanslı hissediyorum. Allah'a şükürler olsun. Üstümüzde sorumluluk var, beklentiler yüksek. Karşımızda son 4-5 hocasıyla aynı oyunu oynamaya çalışan bir takım var. Şimdi ise karşıda kardeşim gibi gördüğüm biri var. Biz de iyi hazırlandık. Elimizde güçlü ve kaliteli oyunlar var. Bunu takım oyununa çevirmeyi Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiler. Burada hedef ilk 24'e kalmak, inşallah bunu başaracağız." sözleriyle ilk hedeflerinin 24 takım arasında girmek olduğunu kaydetti.

"OYUNCULARIN GÜVENE İHTİYACI VAR"

Takımın camianın desteğine ihtiyacı olduğunu söyleyen 46 yaşındaki teknik adam, "Camianın beklentisi yüksek. Oyunculara karşı bazen kırgınlık ve kızgınlık olabiliyor. Oyuncuların güvene ihtiyacı var. Camianın desteğini güçlü bir şekilde hissetmeleri gerekiyor. Herkes onlara Fenerbahçe'nin her maçı kazanması gerektiğini söylüyor. Ben de onları bir maça hazırlama sorumluluğu hissediyorum. Arabanın hızlanması için sadece benzine ihtiyaç yok. İyi bir şoföre ihtiyaç var, birçok parçaya ihtiyaç var. Fenerbahçe'nin güçlenmesi için birçok parçanın beraber hareket etmesi lazım. Geldiğimizden beri onlara güvendiğimizi hissettirmeye çalışıyoruz. Kısa süre içerisinde skorların da yardımıyla doğru oyunu oynamaya çalışacağız." diyerek kısa süre içinde arzu ettikleri oyunu oynamak istediklerini söyledi.

Emre Belözoğlu

"ARDA MÜTEVAZILIK GÖSTERMİŞ, HER ZAMAN ÖYLEDİR"

"Arda Turan, Fenerbahçe'nin favori olduğunu söyledi, sizin görüşünüzü öğrenebilir miyiz?" sorusunu cevaplayan Belözoğlu, "Arda mütevazılık göstermiş, her zaman öyledir. Çok iyi iş çıkarıyor. Bendeki yeri her zaman ayrı. Aynı takımda oynadık, Milli Takım başarısı için çalıştık. İkimiz için de Türk futbolu için de büyük tecrübe olacak. İlk defa iki Türk teknik adam bu arenada karşı karşıya gelecek. O Shakhtar için, ben de her zaman olduğu gibi Fenerbahçe için elimden geleni vermeye çalışacağım. Dostlarımızla sahada karşı karşıya geliyoruz. Fenerbahçe için karşımızda kim olursa olsun elimizden geleni yapmaya çalıştık. İnşallah Fenerbahçe'nin kazandığı bir gece olur. Maç ne olursa olsun, Arda ile sarılıp ayrılacağız." ifadelerini kullandı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala