Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımda kalıcı bir oyun anlayışı oluşturmak istediklerini belirterek, "Tek çiçekle bahar gelmiyor" dedi. Kazanma odaklı ve savunma gücü yüksek bir takım hedeflediklerini söyleyen Belözoğlu, Samandıra'daki değişim hakkında da konuştu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımda hayata geçirmek istediği oyun sistemine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Belözoğlu, takımın hedeflerinden tesislerdeki değişime, genç futbolculardan oyun anlayışına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'de kazanma odaklı, sahada ne yaptığını bilen ve savunma organizasyonu güçlü bir takım oluşturmayı amaçladıklarını belirten Belözoğlu, oyunculardan başlayarak oyuna uzanan bir yapı kurmak istediklerini ifade etti.

Takım savunmasının önemine dikkati çeken Belözoğlu, "Kendi kendine oyuncudan oyuna gidecek bir yapı inşa etmemiz gerekiyor. Kazanma odaklı, net planları olan, savunma planlarını artıracağımız bir oyun hedefliyoruz" dedi. Fenerbahçe'nin fiziksel açıdan güçlü bir kadroya sahip olduğunu dile getiren genç teknik adam, oyuncuların yapılan testlerde iyi sonuçlar verdiğini aktardı.

SAMANDIRA'DAKİ DEĞİŞİMİ DEĞERLENDİRDİ

Teknik heyetten sağlık ekibine kadar Samandıra'da yaşanan değişikliklere ilişkin de konuşan Belözoğlu, bu yenilenmenin gerekli olduğunu söyledi. Göreve kendi ekibiyle geldiğini belirten Belözoğlu, yaşanan değişimin herhangi bir kişiyi başarısız ya da değersiz göstermek anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Belözoğlu, "Gelenler mükemmel, gidenler kötüymüş gibi bir durum yok. Bunu doğru bulmuyorum. Emeği geçen çok kişi var. Tamamen değişimle ilgili bir durum söz konusu. Belirlediğimiz noktalar vardı ve hızlı hareket etmek durumundaydık" diye konuştu.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına mesaj: Tek çiçekle bahar gelmiyor

"FENERBAHÇE'DE OYUNUN GENETİĞİ VAR"

Sarı-lacivertli takımın kendine özgü bir futbol anlayışı bulunduğunu belirten Belözoğlu, bu kimliğe uygun bir oyun ortaya koymak istediklerini kaydetti.

Modern futbolda atletik oyuncuların öneminin arttığını dile getiren Belözoğlu, Fenerbahçe'nin beklentilerinin yüksek olduğuna işaret ederek, "Fenerbahçe'de oyunun genetiği var. Büyük bir camia beklentisi var. Fenerbahçe'nin oyunu için de gerekenleri söylemiştim, kalite ve tutku" değerlendirmesinde bulundu.

Bazı karşılaşmalarda farklı oyun tercihlerine ihtiyaç duyulabileceğini belirten Belözoğlu, kalitenin ise her koşulda temel unsur olduğunu söyledi. Takımın başlangıcından memnun olduğunu ancak kısa sürede elde edilen olumlu görüntünün kalıcı hale gelmesini istediğini ifade eden teknik adam, "Tek çiçekle bahar gelmiyor, bunun suni olmamasını arzu ediyorum" dedi.

ÖNCELİK KOCAELİSPOR MAÇI

Transfer dönemi ve takımın eksiklerine ilişkin soruları da yanıtlayan Belözoğlu, şu an için gündemlerinde başka bir karşılaşma ya da ocak ayında yapılacak hamlelerin bulunmadığını belirtti. Önceliklerinin Kocaelispor maçı olduğunu vurgulayan Belözoğlu, bu karşılaşmanın ardından Shakhtar mücadelesine odaklanacaklarını söyledi.

Takımın mevcut gücüne inandığını dile getiren teknik direktör, milli aranın kendileri için fırsat oluşturduğunu belirterek, "Kocaelispor maçına kadar takımı ne kadar hazırlayabilirim, bunun derdindeyim" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına mesaj: Tek çiçekle bahar gelmiyor

"ALTYAPIDAN YETİŞEN OYUNCULARA ŞANS VERMEK İSTİYORUM"

Fenerbahçe'de altyapıdan yetişen futbolculara forma şansı vermenin en büyük hedeflerinden biri olduğunu belirten Belözoğlu, bu konuda gerçekçi hareket etmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi. Daha önceki görev dönemlerinde genç oyunculara şans verdiğini hatırlatan Belözoğlu, takımın sahaya her zaman en güçlü kadrosuyla çıkması gerektiğini söyledi.

Yiğit Efe Demir'in mevcut kadronun değerli isimlerinden biri olduğunu ifade eden Belözoğlu, genç futbolcunun hem lig hem de Avrupa tecrübesine sahip olduğunu belirterek her oyuncuya ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

"FENERBAHÇE'NİN ÖZELİ OLMALI"

Daha önce kullandığı "mahremiyet" ifadesine de açıklık getiren Belözoğlu, Samandıra'da takımın hazırlıklarını olumsuz etkileyebilecek dış gündemlerden uzak durulması gerektiğini söyledi. Oyuncuların tesisleri kendilerine ait özel bir alan olarak görmelerini istediğini belirten Belözoğlu, taktik çalışmaların ve hazırlıkların dışarıya yansımamasının önemine değindi.

Belözoğlu, "Oyuncunun burayı özel bilmesi gerekiyor. Takımı etkilemeyecek şeyler olması gerekiyor. Suni gündemle takıma zarar verecek durumu ortadan kaldırmalıyız" dedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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