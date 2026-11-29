Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'de Erzurumspor'u farklı geçtikleri maçın ardından konuştu. Galibiyetin önemine dikkat çeken 46 yaşındaki teknik adam; takımın gelişim süreci, oyun planı ve futbolcuların performansına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendirdi.

"MUTLU OLDUĞUM YERLER FAZLA"

Ligde her maçın zor olduğunu belirten Belözoğlu, aldıkları galibiyetin önemine vurgu yaparak "Kazanmak önemli. Özellikle gördüğümüz bazı durumlar var geldiğimiz günden beri. Değişmesini istediğimiz şeyler var, değişen şeyler var. Böyle karşıt planları yüksek bir maçta kazanmak önemli. 3 gün önce bir maç oynadık. Her takımın planı var, bu ligde kazanmak kolay değil. Serkan Hoca, Erzurumspor'da iyi iş çıkarıyor. Dünyanın en organize takımları bile bu 5'li oyuna karşı çözüm bulmakta zorlanıyor. Golü bulsak ilk yarıda maç açılacaktı. İlk 20-25 dakikada gol bulamayınca oyun hantallaştı. Kalemiz getirmedik ilk yarıda ama ikinci yarı golü bulunca oyun rahatladı. Oyun genişleyince beklerimizi içeride konumlandırdık ve gol geldi. Mutlu olduğum yerler fazla, gelişmesini beklediğim yerler var. Oyuncularımızın gösterdiklerimizi uygulama çabaları takdire şayan. İhtiyacımız var kazanarak devam etmeye. Fenerbahçe her kulvarın sonuna kadar zorlayıcısı ve talibi olmak durumunda. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'ndan oyuncularına güven mesajı: "Bunu yenebilirler!"

"OYUNCULARIM BUNU YENEBİLİR, KALİTELERİ VAR"

Takımın sahadaki reaksiyonundan daha fazlasını beklediğini belirten Belözoğlu, "Top bize gelince daha koşucu daha reaksiyonel beklediğim bir Fenerbahçe var. Bazı yerlerde bunu yaptık. Hızlı kazandığımız yerler var topu. Karşıt planları yüksek bir maçtan sonra bu maç oyuncular için de kolay değildi. Sezonun beklenenin altında gitmesi, oyuncuların tedirginliğini de getiriyor. Oyuncularım bunu yenebilir, kaliteleri var. Keskin olmamız gereken yerlerde ilk yarıda değildik, ikinci yarı daha keskindik." sözleriyle futbolcularına güvendiğini dile getirdi.

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