Emre Belözoğlu'ndan Seçil Erzan açıklaması: Belgeler var, yüz yüze görüştüm

2 Ocak 2024 09:05 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 09:06

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, eski banka müdürdü Seçil Erzan davasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Kendisinin de olduğu birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Erzan ile sadece 1 defa görüştüğünü belirten Belözoğlu,"Bir bankacılık işlemi olduğunu ve yatırım yaptığımı düşündüm. Bunun dışında olduğunu anlayınca mahkemeye gittik. Elimize geçen kağıtların, dekontların karşılığının bankada olmadığını öğrendiğimiz anda şikayetimizi yaptık. Bize vaat edilen tarih gelmemişti bile... Banka müdürü ve yardımcısının imzalarının olduğu belgeler var. Hukuksal süreçler ilerliyor. Seçil Erzan'la bir kez yüz yüze görüştüm. Yatırım yapmadan tanımıyordum. Toplamda 1 aylık süreç var" ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU: ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜM

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan Halil Umut Meler - Faruk Koca sürecine de değinen Belözoğlu, "Olayların içinde Faruk Koca'nın yer almasından dolayı gerçekten çok üzüntülüyüm. Kendisini tanıyorum, iyi bir insan olduğunu biliyorum. O da bu olayların içinde yer aldığı çok üzgün. Pek görülmeyen bir ceza aldı. Serbest kalmasından dolayı mutluyum. Dışarıya çıkması benim oyuncularımı da motive edecektir. Herkes hukukun verdiği ve vereceği kararlara saygı duymalı" dedi.