Emre Belözoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası takımın başına Alfred Schreuder'in getirildiğini açıkladı.

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Kasımpaşa, Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası Hollandalı teknik adam Alfred Schreuder ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hollandalı teknik adam Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.

Kariyerinde Club Brugge ile Belçika Ligi şampiyonluğu yaşayan Schreuder, yardımcı antrenör olarak Ajax ile Hollanda Ligi ve Kupası, Barcelona ile İspanya Kupası şampiyonlukları elde etti.

Alfred Schreuder’e Kasımpaşa’mızdaki görevinde başarılar dileriz." denildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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