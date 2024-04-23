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Erman Toroğlu sağ gösterip sol vurdu şampiyonluk yarışı hakkında flaş sözler: "Şampiyonlukları hayırlı olsun''

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Erman Toroğlu sağ gösterip sol vurdu şampiyonluk yarışı hakkında flaş sözler: &quot;Şampiyonlukları hayırlı olsun&#039;&#039;

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Sivasspor deplasmanında yaşadığı puan kaybı, şampiyonluk yarışındaki tüm dengeleri değiştirirken, yorumcu Erman Toroğlu'dan çarpıcı bir yorum geldi. İşte haberin detayları.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 33.haftasında Sivasspor'a puan kaybettiği karşılaşma sonrası Erman Toroğlu, canlı yayında çarpıcı ifadeler kullandı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışına da değinen Toroğlu bu kez ters köşe yaptı.

Erman Toroğlu sağ gösterip sol vurdu şampiyonluk yarışı hakkında flaş sözler:

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkının 4'e çıktığı karşılaşma sonrası "Futbolda mucizeler vardır ama o mucizeyi oluşturacak teknik direktör de yok, futbolcuların havası da yok." diyen Toroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Kolay kolay bu tarz yorumlarda bulunmam. İzleyenler de şaşıracaktır muhtemelen ama Galatasaray'ın şampiyonluğu hayırlı olsun."

Düzenleyen:  - Spor
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