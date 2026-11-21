Teknik direktör ve futbol yorumcusu Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin Kocaelispor ile berabere kaldığı maçın ardından dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Sarı lacivertlilerin ortaya koyduğu futbolu sert sözlerle eleştiren Yanal, şampiyonluk yarışının sona erdiğini savunarak kulüpte köklü bir değişim çağrısında bulundu.

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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü Ersun Yanal, bu sonuçla şampiyonluk defterinin kapandığını savundu.

"FENERBAHÇE KENDİ ELİYLE ŞAMPİYONLUK DEFTERİNİ KAPATTI"

Fenerbahçe'nin kaybettiği iki puanın ötesinde sahadaki futbol anlayışını eleştiren Yanal, Galatasaray'ın kazandığı haftada alınan beraberliğin şampiyonluk umutlarını bitirdiğini ifade etti.

Yanal açıklamasında, "Kocaelispor karşısında tabelanın 2-2’ye gelmesi kimseyi kandırmasın; bu sonuç sarı-lacivertliler adına kazanılmış bir puan değil, kaybedilmiş bir sezonun resmi ilanıdır. Galatasaray’ın bugün zor da olsa kazanmayı başardığı haftada, Fenerbahçe kendi eliyle şampiyonluk defterini kapatmış ve "The end" demiştir. Mesele yalnızca kaçan iki puan değil, sahaya konan akıl tutulmasıdır. Akan oyunda üretkenlikten uzak, pozisyon kalitesi yerlerde sürünen ve şampiyonluk iddiası taşıyan bir takım ciddiyetinden fersah fersah uzak bir görüntü vardı. Duran toplar olmasa, Fenerbahçe’nin rakip kalede tehlike oluşturmaya dahi mecali yoktu." ifadelerini kullandı.

Kocaelispor - Fenerbahçe

"İSTATİSTİKLER SAHADAKİ BU GARABETİN EN NET BELGESİYDİ"

Fenerbahçe'nin maç boyunca topa sahip olmasına rağmen oyuna hükmedemediğini belirten Yanal, "Maçın sonundaki istatistikler sahadaki bu garabetin en net belgesiydi. Fenerbahçe 465 pas yapmış, yüzde 86 isabet bulmuş; ancak bu pasların tamamı rakip savunmayı gıdıklamaktan öteye geçemeyen, yana ve geriye oynanan etkisiz bir top çevirmeden ibaretti. 16 orta girişiminden sadece birinin yerini bulması, ikili mücadelelerde 40-35, hava toplarında 7-4 geride kalınması, sahadaki mücadelenin ve isteğin ne seviyede olduğunu suratımıza çarpıyor. Topa sahip olmak oyunu kontrol etmek değildir; Fenerbahçe topa sahip oldu ama oyuna asla hükmedemedi." sözleriyle sarı lacivertlilerin istatistiklerini de eleştirdi.

"ÇÖKÜŞÜN TEMELİNDE KADRO PLANLAMASI HATALARI YATIYOR"

Fenerbahçe'deki düşüşün temelinde kadro planlaması hatalarının bulunduğunu savunan Ersun Yanal, özellikle orta saha yapılanmasına dikkat çekti.

Sarı lacivertli takımın üretkenlikten uzak bir görüntü sergilediğini kaydeden Ersun Yanal, "Bu çöküşün temelinde göz göre göre yapılan kadro planlaması hataları yatıyor. Takımın en önemli kilit açıcılarından Talisca’nın gönderilmesi, üzerine orta sahaya iki yönlü oynayabilen, hücum özelliği yüksek bir sekiz numara takviyesinin yapılmaması takımın bütün üretim merkezini felç etti. Fred’in gidişiyle zaten daralan orta saha rotasyonu, üretimden uzak ve savunma ağırlıklı profillerle doldurulunca hücumla savunma arasındaki bütün köprüler yıkıldı. Üstelik kanat beklerinin defansif karakterli olduğu bilinmesine rağmen, ön bölgedeki yapının hem sayıca kısıtlı hem de birbirinin kopyası, tek tip oyuncularla kurulması Fenerbahçe’yi kendi kurduğu tuzağa hapsetti. Savunmayı genişletecek, çizgiye inecek ya da merkezden delici koşular atacak çeşitlilik ortadan kalktı. Böyle bir düzende, bu takımın gol umudu olarak alınan Lukaku’nun böylesine erken oyundan çıkarılması da teknik heyetin çaresizliğinin ve sezon başından beri hiçbir B planı çalışılmadığının açık itirafı oldu. Millî aradan önce de açıkça dikkat çektiğimiz üzere; Çorum, Kocaeli, Göztepe ve Trabzonspor virajları Fenerbahçe’nin gerçek seviyesini gösterecek en kritik eşiklerdi. Çorum deplasmanındaki galibiyet, Eyüpspor maçının skoru ve Rizespor karşısındaki 3-0’lık sonuç sadece göz boyamaktı. O maçlarda da ortada şampiyonluk oynayan bir takım oyunu yoktu; sadece tabeladaki skorlar gerçeklerin üzerini örtüyordu. Asensio’nun sakatlık sürecinin yönetilememesi ve Kerem, İrfan Can, Oğuz gibi oyunculara istikrarlı bir rol verilememesiyle birleşen bu plansızlık, daha Göztepe ve Trabzonspor maçlarına bile gelmeden Kocaeli’de duvara tosladı." dedi.

Kocaelispor - Fenerbahçe

"BU KÖHNE DÜZEN DEĞİŞMELİ"

Fenerbahçe'de yönetim ve futbol yapılanmasının değişmesi gerektiğini vurgulayan Yanal, "Bu tablo bir günde oluşmadı; Roma maçından bu yana bangır bangır gelen bir çöküşün sonucudur. Artık kalan haftaları günü kurtarma telaşıyla geçirmek Fenerbahçe’ye yapılacak en büyük kötülüktür. Çözüm ne yeni bir teknik direktör arayışı ne de rastgele yapılacak birkaç transferdir. Samandıra, kişilerin kaprislerine ve günlük müdahalelere göre şekillenen amatör bir yapı olmaktan derhâl çıkarılmalıdır. Görev, yetki ve sorumlulukların net çizildiği, özerk ama hesap verebilir profesyonel bir futbol aklı inşa edilmek zorundadır. Zamanında yapılmayan hamlelerin ve masa başında alınan keyfî kararların faturasını bugün camia ödüyor. Bu köhne düzen değişmediği sürece, Fenerbahçe’yi daha nice kayıp yıllar beklemeye devam edecektir." sözleriyle köklü değişim vurgusu yaptı.

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