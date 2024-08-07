Esra Yıldız Kahraman'dan bronz madalya! Milli boksör, tartışmalı rakibine kaybetti

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 7 Ağustos 2024 22:46 - Güncelleme: 7 Ağustos 2024 22:52 - Güncelleme:

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Milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57kg yarı finalinde Tayvan'dan Yu Ting Lin'e mağlup olarak Paris 2024'e bronz madalya ile veda etti.