Esra Yıldız Kahraman'dan bronz madalya! Milli boksör, tartışmalı rakibine kaybetti
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57kg yarı finalinde Tayvan'dan Yu Ting Lin'e mağlup olarak Paris 2024'e bronz madalya ile veda etti.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57kg yarı finalinde Tayvan'dan Yu Ting Lin'e mağlup oldu. Sporcumuz bu sonuçla Olimpiyat 3'üncüsü oldu.
Tayvanlı boksör Lin'in erkek hormonuna sahip olması nedeniyle birçok ülkede gündem olmuştu.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor