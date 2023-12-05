EURO 2024 için Süper Lig'de oynayacak! Çağlar Söyüncü imzayı atıyor

5 Aralık 2023 14:10 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 14:10

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

DSezon başı Leicester City'den bedelsiz olarak Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü'nün devre arası takımdan ayrılması bekleniyor.

Sakatlığından dolayı beklenen forma şansını bulamayan milli futbolcunun EURO 2024'e hazır gitmek için Süper Lig'den bir takıma kiralanmaya sıcak baktığı belirtildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile görüşen Çağlar'ın İtalyan hocaya mutlaka kadroda olmak istediğini ilettiği öğrenildi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SÜPER LİG'E GÖZ KIRPTI

Atletico Madrid'den yarım sezonluğuna kiralık ayrılmaya hazırlanan Çağlar Söyüncü'nün Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu belirtildi.

Rodrigo Becao ve Alexander Djiku'nun uzun süren sakatlığından sonra zor anlar yaşayan Fenerbahçe'nin stopere Türk bir isim aradığı ve en iyi adayın Çağlar olduğu iddia edildi.

Victor Nelsson'u satmaya hazırlanan Galatasaray ile Beşiktaş'ın da Türk stoper için nabız yokladığı konuşuluyor. Bu sezon sadece 5 maça çıkan Çağlar Söyüncü 74 dakika sahada kaldı.