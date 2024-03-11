Evdeki hesap çarşıya uymadı! Galatasaray'ın Zaniolo planları suya düştü
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Sezon başında kiralık olan Aston Villa'ya giden İtalyan futbolcu Nicolo Zanilo'nun, İngiltere macerası istediği gibi gitmiyor. İngiliz takımına satın alma opsiyonuyla kiralanan Zaniolo, bir türlü kendisinden beklenen katkıyı sağlayamadı. Aston Villa son olarak Tottenham'a 4-0 mağlup oldu. Mağlubiyetin faturası ise Nicolo Zanilo'ya kesildi.
Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, eleştiri oklarının hedefinde.
Aston Villa'daki performansı beklenenden çok çok aşağıda kalan Zaniolo son olarak 4-0 kaybedilen Tottenham maçında forma giydi.
Maçın 58.dakikasında oyuna giren Zaniolo, yaptığı hatalarla taraftarı çıldırttı. Çok fazla top kaybı yapan, kaptırdığı topların da peşinden koşmayan Zaniolo, sosyal medyada hedef tahtasına oturtuldu.
YERDEN YERE VURDULAR
Maç sonrası Aston Villa taraftarları, Zaniolo hakkında "Eğer kendini ortaya koymayacaksan Galatasaray'a geri dön", "Bugün kesinlikle berbattı", "Zaniolo gördüğüm en kötü Villa oyuncusu" yorumları yaptılar.
Aston Villa ile çıktığı 31 maçta, 1058 dakika süre alan ve sadece 2 gol kaydeden Zaniolo'nun, sezon sonunda ülkesine geri döneceği iddia edilmişti.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Milan ve Juventus oyuncuyu takibe aldı.
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