Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Evdeki hesap çarşıya uymadı! Galatasaray'ın Zaniolo planları suya düştü

Evdeki hesap çarşıya uymadı! Galatasaray'ın Zaniolo planları suya düştü

Düzenleyen: / Kaynak: -
- Güncelleme:
Evdeki hesap çarşıya uymadı! Galatasaray&#039;ın Zaniolo planları suya düştü

Spor Haberleri  / -

Sezon başında kiralık olan Aston Villa'ya giden İtalyan futbolcu Nicolo Zanilo'nun, İngiltere macerası istediği gibi gitmiyor. İngiliz takımına satın alma opsiyonuyla kiralanan Zaniolo, bir türlü kendisinden beklenen katkıyı sağlayamadı. Aston Villa son olarak Tottenham'a 4-0 mağlup oldu. Mağlubiyetin faturası ise Nicolo Zanilo'ya kesildi.

Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, eleştiri oklarının hedefinde.

Aston Villa'daki performansı beklenenden çok çok aşağıda kalan Zaniolo son olarak 4-0 kaybedilen Tottenham maçında forma giydi.

Maçın 58.dakikasında oyuna giren Zaniolo, yaptığı hatalarla taraftarı çıldırttı. Çok fazla top kaybı yapan, kaptırdığı topların da peşinden koşmayan Zaniolo, sosyal medyada hedef tahtasına oturtuldu.

Evdeki hesap çarşıya uymadı Galatasaray'ın Zaniolo planları suya düştü! Yerden yere vurdular - 1. Resim

YERDEN YERE VURDULAR

Maç sonrası Aston Villa taraftarları, Zaniolo hakkında "Eğer kendini ortaya koymayacaksan Galatasaray'a geri dön", "Bugün kesinlikle berbattı", "Zaniolo gördüğüm en kötü Villa oyuncusu" yorumları yaptılar. 

Aston Villa ile çıktığı 31 maçta, 1058 dakika süre alan ve sadece 2 gol kaydeden Zaniolo'nun, sezon sonunda ülkesine geri döneceği iddia edilmişti.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Milan ve Juventus oyuncuyu takibe aldı. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig'de rakipsiz Avrupa'nın da zirvesinde! Galatasaray iç saha performansıyla göz kamaştırıyor - SporAslan rekor kırdı, zirveye konduİbrahim Üzülmez'den Mert Hakan Yandaş'a tepki: Ahlaki değil, aynı şeyi Trabzon kulübesine yapsın da tebrik edeyim! - Sporİbrahim Üzülmez'den Mert Hakan Yandaş'a tepki: Ahlaki değil, aynı şeyi Trabzon kulübesine yapsın da tebrik edeyim!'Bizim Çocuklar' Avrupa'da ışıl ışıl! Arda Güler, Okay Yokuşlu, Can Uzun... - Spor'Bizim Çocuklar' ışıl ışılTrabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert tepki! Karşılaşmaya günler kala ortalık kızıştı - SporTrabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert tepki! Karşılaşmaya günler kala ortalık kızıştıMert Hakan'ın sözlerine sessiz kalmıştı! MHK, Fenerbahçe maçının hakemi Kadir Sağlam'ı kızağa çekti - SporMHK'den FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam'a kötü haberDünyanın en başarılı futbol takımları açıklandı! İlk 30'da 2 Türk kulübü yer aldı - SporDünyanın en başarılı futbol takımları açıklandı! İlk 30'da 2 Türk kulübü yer aldıVarsa yoksa Arda Güler! Rus model Svetlana Alekseeva'dan bir paylaşım daha - SporRus modelden bir Arda paylaşımı daha!
Sonraki Haber Yükleniyor...