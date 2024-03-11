Evdeki hesap çarşıya uymadı! Galatasaray'ın Zaniolo planları suya düştü

Düzenleyen: Songül Soysal / Kaynak: - 11 Mart 2024 16:33 - Güncelleme: 11 Mart 2024 16:34 - Güncelleme:

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Sezon başında kiralık olan Aston Villa'ya giden İtalyan futbolcu Nicolo Zanilo'nun, İngiltere macerası istediği gibi gitmiyor. İngiliz takımına satın alma opsiyonuyla kiralanan Zaniolo, bir türlü kendisinden beklenen katkıyı sağlayamadı. Aston Villa son olarak Tottenham'a 4-0 mağlup oldu. Mağlubiyetin faturası ise Nicolo Zanilo'ya kesildi.