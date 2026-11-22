Trabzonspor'a vedasının ardından gözlerden uzak kalan Fatih Tekke, Newcastle United-Arsenal maçını tribünden takip etti. Tecrübeli teknik adamın İngiltere'de eğitim programlarına katıldığı da iddia edildi.

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Trabzonspor'a veda etmesinin ardından gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Fatih Tekke, İngiltere'de ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, Premier Lig'de oynanan Newcastle United-Arsenal karşılaşmasını tribünden takip ederken görüntülendi.

Fatih Tekkeden İngiltere sürprizi: Newcastle-Arsenal maçını takip etti

NEWCASTLE UNITED-ARSENAL MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Bir süredir kamuoyunda görünmeyen ve dinlenmeye çekilen Fatih Tekke'nin İngiltere ziyareti futbolseverlerin dikkatini çekti. Premier Lig'in öne çıkan karşılaşmalarından Newcastle United ile Arsenal arasındaki mücadeleyi tribünden izleyen Tekke'nin maç sırasındaki görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

Fatih Tekkeden İngiltere sürprizi: Newcastle-Arsenal maçını takip etti

İNGİLTERE'DE EĞİTİM KURSLARINA KATILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Fatih Tekke'nin İngiltere seyahatinin yalnızca futbol karşılaşmalarını takip etmekle sınırlı olmadığı öne sürüldü. Tecrübeli çalıştırıcının, teknik direktörlük kariyerinde kendisini geliştirmek, modern futbolun güncel yaklaşımlarını yakından tanımak ve yeni antrenman metotlarını incelemek amacıyla İngiltere'de çeşitli eğitim programlarına katıldığı iddia edildi.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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