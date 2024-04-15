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Fatih Terim liderliği aldı ortalık karıştı! Panathinaikos maçına herkes birbirine girince Terim olaya el koydu

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Fatih Terim liderliği aldı ortalık karıştı! Panathinaikos maçına herkes birbirine girince Terim olaya el koydu

Spor Haberleri

Yunanistan Ligi'nde Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, ev sahibi olduğu maçta Lamia'yı 3-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Mücadelenin ardından ise ortalık birbirine girdi.

Yunanistan Süper Ligi'nde Panathinakos'u çalıştıran Fatih Terim, Yunan basını tarafından sıkça eleştiriliyor. Ligdeki 31.hafta maçında Lamia'ya konuk etti. Ev sahibi Pana maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 

Terim ve öğrencilerinin şampiyonluk yolunda hata yapmadığı maçın bitimiyle ortalık karıştı. 

Fatih Terim liderliği aldı ortalık karıştı! Panathinaikos maçına herkes birbirine girince Terim olaya el koydu - 1. Resim

Lamia Teknik Direktörü Vokolos ile Panathinaikos forveti Ioannidis arasında kavga çıktı. Yaşanan arbedeye Fatih Terim el koydu. Her iki tarafı sakinleştiren tecrübeli hoca olayı büyümeden yatıştırdı.

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