Fatih Terim liderliği aldı ortalık karıştı! Panathinaikos maçına herkes birbirine girince Terim olaya el koydu

Düzenleyen: Songül Soysal 15 Nisan 2024 12:45 - Güncelleme: 15 Nisan 2024 12:45 - Güncelleme:

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Yunanistan Ligi'nde Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, ev sahibi olduğu maçta Lamia'yı 3-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Mücadelenin ardından ise ortalık birbirine girdi.