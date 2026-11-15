Fenerbahçe, Anadolu Efes derbisinde geri döndü!

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. hafta maçında Anadolu Efes'i 77-75 mağlup ederek altıncı galibiyetini aldı.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. haftasında Fenerbahçe Tarfin, Anadolu Efes'i konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada 16 sayı geriye düşen Fenerbahçe, parkeden 77-75'lik skorla galip ayrıldı ve ligde altıncı galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ise üçüncü yenilgisini aldı.

Pota altından ve üç sayı çizgisinin gerisinden isabetli atışlarla maça başlayan Anadolu Efes, 7. dakikayı 22-16 önde tamamladı. Fenerbahçe Tarfin, ilk çeyrekte rakibine oranla daha düşük isabetle oynadı. Topu iyi paylaşan lacivert-beyazlı takım, Malcolm'un üç sayılık isabetiyle 10. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 16-29. Konuk ekip, birinci periyodu da 32-18 üstün kapattı.

Anadolu Efes, ikinci çeyreğin ilk bölümünde farkın kapanmasına izin vermedi. Top kayıpları yapan Fenerbahçe Tarfin karşısında boyalı alanda etkili olan lacivert-beyazlılar, 16. dakikayı 15 sayılık (26-41) avantajla üstün bitirdi. Üst üste hücumlardan skor üretemeyen konuk ekip karşısında 7-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertli takım, Shields'in üç sayılık isabetiyle farkı 8'e düşürdü: 35-43. Anadolu Efes, devreye 8 sayılık (35-43) avantajla girdi.

Fenerbahçe Tarfin, ikinci yarıya daha etkili başladı. Hücumda ritmi düşen ve top kayıpları yapan Anadolu Efes karşısında Larkin ile peş peşe dış atış isabetleri kaydeden sarı-lacivertli takım, 11-0'lık seriyle öne geçti: 46-45. Hızlı hücumlardan skor üreten Fenerbahçe, final periyoduna 60-54'lük üstünlükle gitti.

Son çeyreğe Horton-Tucker ve Clyburn'ün basketleriyle giren Fenerbahçe, 32. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 68-56. Ercan Osmani ve Saric'in üç sayılık basketleriyle 6-0'lık seri bulan Anadolu Efes, 34. dakikada farkı 6 sayıya düşürdü: 68-62. Düşük tempoda ilerleyen müsabakada konuk ekip, bitime 24 saniye kala farkı 2 sayıya (75-73) kadar indirdi. Son bölümde serbest atış çizgisinde Clyburn, 2'de 2 yaptı ve farkı yeniden 4'e çıkardı: 77-73. Kalan sürede skor avantajını koruyan sarı-lacivertliler, derbiyi 77-75 kazandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Tolga Akkuşoğlu, Kerem Yılmaz

Fenerbahçe Tarfin: Forrest 9, Larkin 10, Shields 8, Key 8, Powell 10, Baldwin 11, Sertaç Şanlı, Horton-Tucker 3, Onuralp Bitim 5, Clyburn 13

Anadolu Efes: Payne 8, Dozier 8, Malcolm 15, Ercan Osmani 18, Saric 10, Loyd 8, Russell 6, Erkan Yılmaz, David Mutaf, Jones 2

1. Periyot: 18-32

Devre: 35-43

3. Periyot: 60-54

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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