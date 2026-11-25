Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 14. haftasında deplasmanda Barcelona'yı geriden gelerek 83-77 mağlup etti. Sarı lacivertliler, Shavon Shields'ın 26 sayıyla maçın skoreri olduğu karşılaşmada Avrupa'da dokuzuncu galibiyetini elde etti.

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Basketbol Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Tarfin, İspanyol temsilcisi Barcelona ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

EUROLEAGUE’DE 9. GALİBİYET

Sarı lacivertliler, Palau Blaugrana’da oynanan mücadeleyi geriden gelerek 83-77 kazandı ve EuroLeague’deki dokuzuncu galibiyetine imza attı.

SHAVON SHIELDS ŞOV YAPTI

Fenerbahçe'de Shavon Shields kaydettiği 26 sayıyla maçın skoreri oldu. Shane Larkin 19, Talen Horton-Tucker da 11 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

SOYUNMA ODASINA GERİDE GİRDİK

İlk çeyrekte televizyon molasını 14-10 önde geçen Fenerbahçe Tarfin, mola dönüşü ev sahibi ekibin 6-0’lık serisine engel olamayınca Jasikevicius’tan periyodun bitimine 03:53 kala mola geldi: 16-10. Mola dönüşü fark erimedi ve periyot 28-21 Barcelona üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyrek 10-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe, 34-30 öne geçti. Son bölümde savunmada istediği performansı yansıtamayan sarı lacivertli ekip, devreyi 45-39 geride tamamladı.

Fenerbahçe Tarfin - Barcelona

FENERBAHÇE İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ

Üçüncü periyotta 12 sayı geriye düşen Fenerbahçe, Shavon Shields’ın üst üste bulduğu üçlüklerle farkın açılmasına izin vermedi ve final periyoduna 61-53 geride girdi. Dördüncü periyotta Juzang ve Shields’ın üçlükleriyle 61-62 öne geçerek İspanya temsilcisine mola aldıran Jasikevicius'un öğrencileri, bu moladan da Shields’ın üçlüğüyle döndü ve Larkin’in turnikesiyle çeyrek skorunu 14-1’ e yükselterek Barcelona’ya ikinci molasını aldırdı: 62-67. Son anlarda 71-71 eşitlikle devam eden maçı yine Shields’ın üçlüğüyle bozan sarı lacivertliler, karşılaşmayı 77-83 kazandı.

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