Fenerbahçe, Barcelona'yı geriden gelip yıktı
Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 14. haftasında deplasmanda Barcelona'yı geriden gelerek 83-77 mağlup etti. Sarı lacivertliler, Shavon Shields'ın 26 sayıyla maçın skoreri olduğu karşılaşmada Avrupa'da dokuzuncu galibiyetini elde etti.
Basketbol Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Tarfin, İspanyol temsilcisi Barcelona ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
EUROLEAGUE’DE 9. GALİBİYET
Sarı lacivertliler, Palau Blaugrana’da oynanan mücadeleyi geriden gelerek 83-77 kazandı ve EuroLeague’deki dokuzuncu galibiyetine imza attı.
SHAVON SHIELDS ŞOV YAPTI
Fenerbahçe'de Shavon Shields kaydettiği 26 sayıyla maçın skoreri oldu. Shane Larkin 19, Talen Horton-Tucker da 11 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.
SOYUNMA ODASINA GERİDE GİRDİK
İlk çeyrekte televizyon molasını 14-10 önde geçen Fenerbahçe Tarfin, mola dönüşü ev sahibi ekibin 6-0’lık serisine engel olamayınca Jasikevicius’tan periyodun bitimine 03:53 kala mola geldi: 16-10. Mola dönüşü fark erimedi ve periyot 28-21 Barcelona üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyrek 10-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe, 34-30 öne geçti. Son bölümde savunmada istediği performansı yansıtamayan sarı lacivertli ekip, devreyi 45-39 geride tamamladı.
FENERBAHÇE İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ
Üçüncü periyotta 12 sayı geriye düşen Fenerbahçe, Shavon Shields’ın üst üste bulduğu üçlüklerle farkın açılmasına izin vermedi ve final periyoduna 61-53 geride girdi. Dördüncü periyotta Juzang ve Shields’ın üçlükleriyle 61-62 öne geçerek İspanya temsilcisine mola aldıran Jasikevicius'un öğrencileri, bu moladan da Shields’ın üçlüğüyle döndü ve Larkin’in turnikesiyle çeyrek skorunu 14-1’ e yükselterek Barcelona’ya ikinci molasını aldırdı: 62-67. Son anlarda 71-71 eşitlikle devam eden maçı yine Shields’ın üçlüğüyle bozan sarı lacivertliler, karşılaşmayı 77-83 kazandı.