Fenerbahçe boşa çıkan Hollandalı yıldızın peşinde

İspanyol basınından Fenerbahçe’ye Memphis Depay yakıştırması. Atletico Madrid’le sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Portakal’ın yeni bir maceraya hazırlandığı yazıldı.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Jose Mourinho’nun göreve gelmesiyle Fenerbahçe’nin adı dünya yıldızlarıyla anılmaya başlandı. Golcü arayışındaki sarı lacivertliler için Lukaku, Morata iddiaları manşetleri süslerken, İspanyol basını ortaya yeni bir isim attı; Memphis Depay. TodoFichajes’in verdiği habere göre, Fenerbahçe, Atletico Madrid’le sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Hollandalı yıldızı takibe aldı. Bonservisi elinde olan Depay, Lyon ve Girona’nın tekliflerini geri çevirirken, Jose Mourinho’yla kariyerinde yeni bir adım atmaya sıcak bakıyor.

MİLLİ TAKIM SEVİYOR

Manchester United döneminde Mourinho’yla birlikte çalışan Memphis Depay, Portekizli ile yeniden buluşmak istese de geleceğiyle ilgili nihai kararı EURO 2024 sonrası verecek. Fenerbahçe ise bonservisi elinde olan Hollandalıyı kaçırmamak için yoğun markajda. Yıldızı altyapısından yetiştiği PSV’de parlayan Depay bugüne kadar, ManU, Lyon, Barcelona ve Atletico Madrid forması giydi. Oynadığı takımlarda hep beklentilerin altında kalan Depay, en parlak performanslarına 92 maçta 45 gol kaydettiği Hollanda Millî Takımı’nda imza attı.

PSV'DE PARLADI

Mourinho’nun ManU döneminde 53 maçta forma giyen Depay, 7 gol, 3 asistlik skor katkısı sağlamıştı. Hollandalının en iyi takım performansı 2014-15’te PSV ile 40 maçta 27 gol, 5 asist olmuştu.