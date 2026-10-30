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Spor

Fenerbahçe, Dwight Powell'ın transferini duyurdu

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Fenerbahçe, Dwight Powell'ın transferini duyurdu
Başlık ResmiFenerbahçe, Dwight Powell'ın transferini duyurdu

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, son olarak NBA'de Dallas Mavericks forması giyen Kanadalı oyuncu Dwight Powell ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Fenerbahçe Tarfin, 13 yıllık NBA tecrübesine sahip olan Dwight Powell ile bir yıllık anlaşma sağladı.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımımız, son olarak NBA'de Dallas Mavericks forması giyen, forvet ve pivot pozisyonlarında oynayabilen Kanadalı uzun oyuncu Dwight Powell (2.08cm - 1991) ile sezon sonuna dek anlaşmaya varmıştır. Dwight Powell’a ‘Ailemize hoş geldin!’ diyor, Çubuklu formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

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DWİGHT POWELL'IN KARİYERİ

20 Temmuz 1991 tarihinde Toronto’da dünyaya gelen Powell, kolej kariyerine Stanford Üniversitesi formasıyla başladı. Üniversitedeki ilk yılında 31 maçın 26’sında ilk beşte yer alan Dwight Powell, 8.1 sayı ve 5.2 ribaund ortalamalarıyla oynadı. 2012-13 sezonunda gösterdiği performansla PAC-12 Yılın En İyi Gelişim Gösteren Oyuncusu ödülünün sahibi olan Powell, 34 maçta 14.9 sayı ve 8.4 ribaund ortalamalarını tutturdu. Üniversitedeki son senesinde ise 14.0 sayı, 6.9 ribaund ortalaması, başarılı oyuncuyu All-Pac-12 yılın en iyi beşine taşıdı.

2014 NBA Draftlarında 45. Sıradan Charlotte Hornets tarafından seçilen Powell’ın hakları Cleveland Cavaliers’a devredildi. Cavaliers ile yaz liginde mücadele eden Dwight Powell, 2015 yılında sezon ortası takasıyla Boston Celtics’in yolunu tuttu. Boston Celtics forması giydiği dönemde NBA Gelişim Ligi takımlarından Maine Red Claws’ta çift yönlü kontratla forma giydi.

2019 yılında Washington Wizards potasına bıraktığı 26 sayı ile NBA kariyer rekorunu kırdı. 2021-22 sezonunda 82 maçta forma giyerek NBA’de bunu başaran beş oyuncudan biri olarak tarihe geçti. Kanadalı oyuncu 2023-24 sezonunda Dallas Mavericks formasıyla NBA Finali oynadı.

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