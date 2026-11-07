Fenerbahçe, Galatasaray'ı son nefeste yıktı

Fenerbahçe arsaVev, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi’nin 10. haftasındaki derbide Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederek namağlup ünvanını korudu.

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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi’nin 10. hafta maçında Galatasaray’ı konuk eden Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nin ev sahipliği yaptığı derbi karşılaşmasında Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 89. dakikada Ece Türkoğlu kaydetti.

FENERBAHÇE YOLUNA NAMAĞLUP DEVAM ETTİ

Sekizinci maçında yedinci galibiyetini alan sarı lacivertliler, puanını 22’ye yükseltti ve namağlup ünvanını korudu.

TAKIMLARIN BİR SONRAKİ RAKİPLERİ

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, 11 Kasım Çarşamba günü UEFA Avrupa Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Real Sociedad’ı konuk edecek. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Galatasaray ise Karademir Grup Kayseri Kadın Futbol Kulübü ile karşılaşacak.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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