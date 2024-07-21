Fenerbahçe Lugano maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi! Jose Mourinho'dan sürpriz karar
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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda salı günü Lugano ile karşılaşacak Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Deneyimli teknik adam Jose Mourinho, UEFA'ya bildirilen kadronun açıklanmasını istemedi. Müsabakadan 24 saat önceye kadar 2 oyuncu değiştirme hakkı bulunan Kanarya'da, Portekizli hocanın son ana kadar kadroyla ilgili kararını değiştirebileceği ifade edildi.
Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, sezonun ilk resmi mücadelesine salı günü çıkacak.
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki ilk maçında Lugano ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
MOURİNHO'DAN SÜRPRİZ KARAR
Sabah gazetesinde yer alan habere göre Lugano karşılaşması için hazırlıklar devam ederken, maç kadrosu da UEFA'ya bildirildi.
Ancak teknik direktör Jose Mourinho'nun bildirilen kadronun açıklanmasını istemediği ifade edildi.
Maçtan 24 saat önceye kadar iki değişiklik yapma hakkı bulunan sarı-lacivertlilerde Mourinho'nun oyuncularını son ana kadar görüp kadroyla ilgili kararını vereceği kaydedildi.