Fenerbahçe Lugano maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi! Jose Mourinho'dan sürpriz karar

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 21 Temmuz 2024 13:03 - Güncelleme: 21 Temmuz 2024 13:12 - Güncelleme:

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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda salı günü Lugano ile karşılaşacak Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Deneyimli teknik adam Jose Mourinho, UEFA'ya bildirilen kadronun açıklanmasını istemedi. Müsabakadan 24 saat önceye kadar 2 oyuncu değiştirme hakkı bulunan Kanarya'da, Portekizli hocanın son ana kadar kadroyla ilgili kararını değiştirebileceği ifade edildi.