Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe Lugano maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi! Jose Mourinho'dan sürpriz karar

Fenerbahçe Lugano maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi! Jose Mourinho'dan sürpriz karar

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Fenerbahçe Lugano maçının kadrosunu UEFA&#039;ya bildirdi! Jose Mourinho&#039;dan sürpriz karar
Fenerbahçe, Jose Mourinho, Uefa Şampiyonlar Ligi, Haber

Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda salı günü Lugano ile karşılaşacak Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Deneyimli teknik adam Jose Mourinho, UEFA'ya bildirilen kadronun açıklanmasını istemedi. Müsabakadan 24 saat önceye kadar 2 oyuncu değiştirme hakkı bulunan Kanarya'da, Portekizli hocanın son ana kadar kadroyla ilgili kararını değiştirebileceği ifade edildi.

Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, sezonun ilk resmi mücadelesine salı günü çıkacak.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki ilk maçında Lugano ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe Lugano maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi! Jose Mourinho'dan sürpriz karar - 1. Resim

MOURİNHO'DAN SÜRPRİZ KARAR

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Lugano karşılaşması için hazırlıklar devam ederken, maç kadrosu da UEFA'ya bildirildi.

Ancak teknik direktör Jose Mourinho'nun bildirilen kadronun açıklanmasını istemediği ifade edildi.

Maçtan 24 saat önceye kadar iki değişiklik yapma hakkı bulunan sarı-lacivertlilerde Mourinho'nun oyuncularını son ana kadar görüp kadroyla ilgili kararını vereceği kaydedildi.

Düzenleyen:  - Spor
Bez Bebek Joker karakterini Mehmet Usta oynuyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Olimpiyatın binlerce yıllık öyküsü nasıl başladı? Milyonlarca sporsever Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarını bekliyor - SporTürkiye 102 sporcuyla Paris'te madalya mücadelesi verecekTürkiye'yi olimpiyatlarda ata sporu taşıyor! 104 madalyanın 66'sı güreşten geldi - SporOlimpiyatlarda güreşle gülüyoruz! 104 madalyanın 66'sı...Türkiye artistik cimnastikte ilk kez takım kotasıyla olimpiyatlarda! Paris 2024'te dev hedef - SporTürkiye artistik cimnastikte takım kotasıyla Paris'te!Aziz Yıldırım'dan sürpriz karar! Ali Koç ile buzları eritmişti - SporAziz Yıldırım'dan sürpriz karar! Ali Koç ile buzları eritmiştiTürkiye Paris 2024'te modern pentatlonda ilklere imza atacak - SporParis'te modern pentatlonda ilklere imza atacağızFenerbahçe'nin yeni Kim Min-Jae'si Meldin Dreskovic olacak - SporMourinho onay verdi yeni Kim Min-Jae geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...