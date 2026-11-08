Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanmasında on bir senelik sırrı telefonlar çözdü. 2020’de delil bulunamadığı için kapanan soruşturma, baz analiziyle yeniden açıldı. Olayın yaşandığı saatlerde yoğun telefon trafiği iddianamenin merkezine yerleşti. Savcılık, saldırının öldürmeye yönelik olduğunu belirtti.

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Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2015’te Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırının önceden planlandığına hükmetti. İddianameye göre Hakan Hatipoğlu, Emiral Aygüneş ve Özgür Ertürk, takım otobüsünün Of ilçesinden geçişini izleyerek gözcülük yaptı. Yusuf Öksüz ile Özden Recep Kaplan ise Sürmene’de saldırı noktasında bekledi. Savcılık, otobüsün yaklaştığı bilgisinin telefonla iletilmesinin ardından şoför mahalline ateş açıldığını belirtti. Beş şüpheli de suçlamaları reddetti.

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“EVDEYDİM” DEDİ AMA…

Saldırıyı 11 yıl sonra yeniden gündeme taşıyan gelişme, geçmişe dönük HTS ve baz kayıtlarının ayrıntılı incelemesi oldu. 2020’de delil yetersizliği gerekçesiyle kapatılan dosya, yeni analizler üzerine tekrar açıldı. İddianamede, olay sırasında evinde olduğunu söyleyen Yusuf Öksüz’ün telefonunun otobüsteki futbolcularla aynı baz istasyonundan sinyal verdiği ortaya çıktı. Şüpheliler arasında olay haftasında 345, olay günü 72 temas belirlendi. Bu temasların 20’si saldırı saatinde gerçekleşti. Şüphelilerin 2015’te polise ifade verdikten hemen sonra birbirlerini aradığı da iddianamede yer aldı.

Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanmasındaki 11 yıllık sırrı telefonlar çözdü: Hedef şoför, amaç katliam

40 METREDEN ÖLÜM ATIŞI

Dosyadaki olay yeri incelemesine göre otobüse yaklaşık 40 metre mesafeden, çift namlulu av tüfeğiyle iki el ateş edildi. Şoför tarafındaki cam parçalandı, ön camda saçma izleri tespit edildi. Yakındaki dere yatağında bulunan tüfeğin iki namlusundan da atış yapıldığı kriminal rapora yansıdı. Yüzünden ağır yaralanan şoför Ufuk Kıran, hayati tehlike geçirmesine rağmen otobüsü 239 metre ileride kontrollü biçimde durdurdu. Savcılık, doğrudan şoför mahallinin hedef alınmasını öldürme kastının göstergesi saydı.

HEDEFTE 39 CAN VARDI

Savcılık, saldırının yalnızca şoföre değil, otobüsteki toplam 39 kişiye yönelik olduğunu değerlendirdi. İddianamede, seyir hâlindeki aracın sürücüsünün kontrolü kaybetmesi durumunda otobüsün denize, şarampole veya viyadükten aşağı düşebileceği vurgulandı. Bu gerekçeyle beş şüpheli için 39 kişiye karşı ayrı ayrı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ve ayrıca mala zarar verme suçlaması yöneltildi. Hakan Hatipoğlu ile Yusuf Öksüz’ün tutuklu olduğu belirtilirken, şüphelilerin cezalandırılması istendi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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