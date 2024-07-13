Fenerbahçe rotasını Brezilya'ya çevirdi! Jose Mourinho'nun yeni yıldızı belli oldu

Jose Mourinho önderliğinde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk hedefliyor. Transfer çalışmalarına hız veren Sarı Kanarya, Brezilya'da Flamengo forması giyen Gabriel Barbosa'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor ve transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan sarı-lacivertliler, hücum hattını güçlendirmek için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, sezon öncesi hazırlık kampının ilk aşamasını Topuk Yaylası'nda, ikinci aşamasını ise Avusturya'da gerçekleştiriyor.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Jose Mourinho önderliğinde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk hedefliyor. Hazırlık döneminde iki maç yapan sarı-lacivertliler, Admira Wacker ve Hajduk Split ile karşı karşıya geldi. Teknik direktör Jose Mourinho, bu maçlarda takımın eksiklerini görüp notlar aldı. Mourinho, transfer listesindeki oyuncuların maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, transfer piyasasında nelere ihtiyaç duyduklarını bildiklerini belirtti.

Bu sezon Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan Fenerbahçe, transfer listesi üzerinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Mourinho, özellikle Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarının takımı zorlayacağını belirtirken, genç oyuncuların Türkiye'ye gelme olasılıklarının düşük olduğunu ifade etti.

YENİ YILDIZ BREZİLYA'DAN

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Brezilya'da Flamengo forması giyen Gabriel Barbosa'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. 27 yaşındaki golcü, daha önce Inter ve Benfica formalarıyla Avrupa deneyimi yaşamış ancak beklentileri karşılayamayıp ülkesine dönmüştü. Flamengo ile 282 maçta 151 gol ve 40 asist kaydeden Barbosa, Santos formasıyla ise 207 maçta 82 gol ve 13 asist yapmıştı. Barbosa'nın sözleşmesi Aralık 2024'te sona erecek ve bonservis değeri 8 milyon Euro olarak biliniyor.

Fenerbahçe'de bazı ayrılıklar da yaşandı. Sözleşmeleri biten Michy Batshuayi ve Joshua King ile yollar ayrılırken, İtalyan stoper Leonardo Bonucci futbolu bıraktı. Yönetim, eksik bölgeleri doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor.