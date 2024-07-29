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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi sahnesinde Lugano'yu konuk edecek! İşte muhtemel 11

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Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda 4-3 yendiği Lugano'yu Kadıköy'de konuk edecek.

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Jones yönetecek.

Jones'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Neil Davies ve Wade Smith yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak. Maç Exxen'den canlı yayımlanacak.

Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi sahnesinde Lugano'yu konuk edecek! İşte muhtemel 11 - 1. Resim

LİLLE İLE RAKİP OLACAK

Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.

Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

UEFA KADROSU

Teknik direktör Jose Mourinho'nun listeye dahil ettiği 23 isim şöyle:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin.

Fenerbahçe'nin müsabakaya 24 saat kala 2 oyuncu değiştirme hakkı bulunuyor.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi sahnesinde Lugano'yu konuk edecek! İşte muhtemel 11 - 2. Resim

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin Lugano karşısında sahaya çıkması muhtemel ilk 11'i şöyle:

Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko

Düzenleyen:  - Spor
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