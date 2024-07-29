Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılacak 5 ismi belirledi! Cengiz Ünder, Emre Mor ve...

Fenerbahçe'de peş peşe atılan imzaların ardından sıra takımdan ayrılacak isimlere geldi. Sarı-lacivertli ekibin dünyaca ünlü hocası Mourinho, UEFA listesine yazılmayan isimlerden 5'ini kesin olarak gözden çıkardı. İşte o futbolcular...

Yaz transfer döneminde yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, takımdan ayrılacak isimler için de düğmeye bastı.

Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Maximin, En-Nesyri gibi yıldızları alan Kanarya, 5 futbolcuyu kesin olarak gönderme kararı aldı. Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda UEFA listesine yazılmayan oyuncular içinden 5'i ile yollar ayrılıyor.

UEFA LİSTESİNE ALMADIĞI 5 FUTBOLCU YOLCU

Birçok defa kendisine verilen şansları değerlendiremeyen Emre Mor, Portekizli teknik adamın gözüne de giremedi. Emre Mor'un yeni adresi Eyüpspor olabilir.

Miha Zajc ve Miguel Crespo ile de yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İki futbolcu da Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe'nin radarında.

Gönderilecekler listesindeki bir diğer isim ise; Luan Peres. Brezilyalı futbolcu için hem ülkesi hem de Süper Lig'den gelen teklifler değerlendirilecek.

Fenerbahçe'nin son yıllardaki en büyük hayal kırıklığı ise Cengiz Ünder oldu. 15 milyon Euro'ya alınan milli futbolcuyu Mourinho kadroda görmek istemiyor. Cengiz Ünder'in Napoli'ye satılması gündemde.