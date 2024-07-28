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Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Mourinho, Manchester City'nin yıldızı Mateo Kovacic'i istiyor

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Fenerbahçe&#039;nin Portekizli hocası Mourinho, Manchester City&#039;nin yıldızı Mateo Kovacic&#039;i istiyor

Spor Haberleri

Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'de sıra orta saha bölgesine geldi. Jose Mourinho'nun raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin hedefindeki isim Manchester City forması giyen Mateo Kovacic.

Yaz transfer döneminde; Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın ve Levent Mercan'ı alan, Çağlar Söyüncü ve Krunic'in bonservisini alan Kanarya, rotayı orta saha transferi için İngiltere'ye çevirdi.

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Mourinho, Manchester City'nin yıldızı Mateo Kovacic'i istiyor - 1. Resim

ORTA SAHAYA KOVACIC HAMLESİ

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik adamı Mourinho, Pep Guardiola'nın yıldızlarından biri olan Mateo Kovacic'in alınmasını istedi.

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Mourinho, Manchester City'nin yıldızı Mateo Kovacic'i istiyor - 2. Resim

The Sun'ın haberine göre Portekizli hoca, Hırvat orta sahayı takımında görmek istiyor. Fred'in yanına bir yıldız almayı hedefleyen sarı-lacivertli yönetim harekete geçti.

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Mourinho, Manchester City'nin yıldızı Mateo Kovacic'i istiyor - 3. Resim

Fenerbahçe'nin Kovacic'i kiralamak için City'nin kapısını çalacağı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Mourinho, Manchester City'nin yıldızı Mateo Kovacic'i istiyor - 4. Resim

Kovacic geçtiğimiz sezon Manchester City formasını 46 kez giydi. 30 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 3 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Mourinho, Manchester City'nin yıldızı Mateo Kovacic'i istiyor - 5. Resim

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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