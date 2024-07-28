Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Mourinho, Manchester City'nin yıldızı Mateo Kovacic'i istiyor

Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'de sıra orta saha bölgesine geldi. Jose Mourinho'nun raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin hedefindeki isim Manchester City forması giyen Mateo Kovacic.

Fenerbahçe iki yıldız isim için talip oldu! Temaslar başladı

Fenerbahçe iki yıldız isim için talip oldu! Temaslar başladı

Yaz transfer döneminde; Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın ve Levent Mercan'ı alan, Çağlar Söyüncü ve Krunic'in bonservisini alan Kanarya, rotayı orta saha transferi için İngiltere'ye çevirdi.

ORTA SAHAYA KOVACIC HAMLESİ

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik adamı Mourinho, Pep Guardiola'nın yıldızlarından biri olan Mateo Kovacic'in alınmasını istedi.

The Sun'ın haberine göre Portekizli hoca, Hırvat orta sahayı takımında görmek istiyor. Fred'in yanına bir yıldız almayı hedefleyen sarı-lacivertli yönetim harekete geçti.

Fenerbahçe'nin Kovacic'i kiralamak için City'nin kapısını çalacağı ifade ediliyor.

Kovacic geçtiğimiz sezon Manchester City formasını 46 kez giydi. 30 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 3 gol atarken, 1 de asist yaptı.