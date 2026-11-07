Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Fenerbahçe Tarfin, Bursa'da rahat kazandı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Fenerbahçe Tarfin, Bursa'da rahat kazandı
Başlık ResmiFenerbahçe Tarfin, Bursa'da rahat kazandı

Fenerbahçe Tarfin, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor Basketbol'u 78-59 mağlup ederek beşinci galibiyetini aldı. Sarı lacivertli ekip, bu sonuçla ligdeki beşinci galibiyetini elde ederken ev sahibi ise altıncı mağlubiyetini yaşadı.

Kaydet
|
Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yedinci haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 78-59 yendi.

FENERBAHÇE BAŞTAN SONA ÜSTÜN GÖTÜRDÜ

Karşılaşmaya 6-0’lık seriyle hızlı başlayan Bursaspor’un bu serisine Shavon Shields ve Nicolo Melli’nin basketleriyle nokta koyan sarı lacivertliler, 6-5’i yakaladı. Fenerbahçe, Onuralp Bitim’in yayın gerisinden sergilediği performansla ilk çeyreği 15-23 önde bitirdi. İkinci periyotta Baldwin, Powell ve Onuralp Bitim'le önemli bir seri bulan sarı lacivertli ekip 9 sayılık bir fark yakaladı: 24-33. Sertaç Şanlı’nın da skor katkısı verdiği çeyrek sonunda Fenerbahçe soyunma odasına 36-43 önde girdi. Son çeyrekte Nicolo Melli ve Ignas Sargiunas'la rüzgârı arkasına alan sarı lacivertliler, 51-65'i buldu. Maçın son bölümünde skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Tarfin, Bursa deplasmanında 78-59'la kazandı.

LİGDE BEŞİNCİ GALİBİYET

Bursa deplasmanında farklı bir skorla kazanan sarı lacivertli ekip, bu sonuçla ligdeki beşinci galibiyetini aldı. Bursaspor Basketbol ise altıncı mağlubiyetini yaşadı.

Bursaspor-Fenerbahçe Tarfin
Başlık ResmiBursaspor-Fenerbahçe Tarfin

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Hüseyin Çelik, Özge Şentürk, Uğur Akyıldız

Bursaspor Basketbol: Hammonds 11, Ergi Tırpancı 2, Taylor 10, Washington 2, Brown 5, Moore 20, Watson 6, Ömer Can İlyasoğlu 3

Fenerbahçe Tarfin: Larkin 9, Melli 7, Sertaç Şanlı 7, Forrest 2, Shields 9, Baldwin 8, Juzang, Melih Mahmutoğlu 5, Powell 5, Onuralp Bitim 19, Sargiunas 7

1. Periyot: 15-23

Devre: 36-43

3. Periyot: 47-59

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.