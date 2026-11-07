Fenerbahçe Tarfin, Bursa'da rahat kazandı

Fenerbahçe Tarfin, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor Basketbol'u 78-59 mağlup ederek beşinci galibiyetini aldı. Sarı lacivertli ekip, bu sonuçla ligdeki beşinci galibiyetini elde ederken ev sahibi ise altıncı mağlubiyetini yaşadı.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yedinci haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 78-59 yendi.

FENERBAHÇE BAŞTAN SONA ÜSTÜN GÖTÜRDÜ

Karşılaşmaya 6-0’lık seriyle hızlı başlayan Bursaspor’un bu serisine Shavon Shields ve Nicolo Melli’nin basketleriyle nokta koyan sarı lacivertliler, 6-5’i yakaladı. Fenerbahçe, Onuralp Bitim’in yayın gerisinden sergilediği performansla ilk çeyreği 15-23 önde bitirdi. İkinci periyotta Baldwin, Powell ve Onuralp Bitim'le önemli bir seri bulan sarı lacivertli ekip 9 sayılık bir fark yakaladı: 24-33. Sertaç Şanlı’nın da skor katkısı verdiği çeyrek sonunda Fenerbahçe soyunma odasına 36-43 önde girdi. Son çeyrekte Nicolo Melli ve Ignas Sargiunas'la rüzgârı arkasına alan sarı lacivertliler, 51-65'i buldu. Maçın son bölümünde skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Tarfin, Bursa deplasmanında 78-59'la kazandı.

LİGDE BEŞİNCİ GALİBİYET

Bursa deplasmanında farklı bir skorla kazanan sarı lacivertli ekip, bu sonuçla ligdeki beşinci galibiyetini aldı. Bursaspor Basketbol ise altıncı mağlubiyetini yaşadı.

Bursaspor-Fenerbahçe Tarfin

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Hüseyin Çelik, Özge Şentürk, Uğur Akyıldız

Bursaspor Basketbol: Hammonds 11, Ergi Tırpancı 2, Taylor 10, Washington 2, Brown 5, Moore 20, Watson 6, Ömer Can İlyasoğlu 3

Fenerbahçe Tarfin: Larkin 9, Melli 7, Sertaç Şanlı 7, Forrest 2, Shields 9, Baldwin 8, Juzang, Melih Mahmutoğlu 5, Powell 5, Onuralp Bitim 19, Sargiunas 7

1. Periyot: 15-23

Devre: 36-43

3. Periyot: 47-59

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