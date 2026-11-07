Fenerbahçe Tarfin, Bursa'da rahat kazandı
Fenerbahçe Tarfin, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor Basketbol'u 78-59 mağlup ederek beşinci galibiyetini aldı. Sarı lacivertli ekip, bu sonuçla ligdeki beşinci galibiyetini elde ederken ev sahibi ise altıncı mağlubiyetini yaşadı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yedinci haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 78-59 yendi.
FENERBAHÇE BAŞTAN SONA ÜSTÜN GÖTÜRDÜ
Karşılaşmaya 6-0’lık seriyle hızlı başlayan Bursaspor’un bu serisine Shavon Shields ve Nicolo Melli’nin basketleriyle nokta koyan sarı lacivertliler, 6-5’i yakaladı. Fenerbahçe, Onuralp Bitim’in yayın gerisinden sergilediği performansla ilk çeyreği 15-23 önde bitirdi. İkinci periyotta Baldwin, Powell ve Onuralp Bitim'le önemli bir seri bulan sarı lacivertli ekip 9 sayılık bir fark yakaladı: 24-33. Sertaç Şanlı’nın da skor katkısı verdiği çeyrek sonunda Fenerbahçe soyunma odasına 36-43 önde girdi. Son çeyrekte Nicolo Melli ve Ignas Sargiunas'la rüzgârı arkasına alan sarı lacivertliler, 51-65'i buldu. Maçın son bölümünde skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Tarfin, Bursa deplasmanında 78-59'la kazandı.
LİGDE BEŞİNCİ GALİBİYET
Bursa deplasmanında farklı bir skorla kazanan sarı lacivertli ekip, bu sonuçla ligdeki beşinci galibiyetini aldı. Bursaspor Basketbol ise altıncı mağlubiyetini yaşadı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Hüseyin Çelik, Özge Şentürk, Uğur Akyıldız
Bursaspor Basketbol: Hammonds 11, Ergi Tırpancı 2, Taylor 10, Washington 2, Brown 5, Moore 20, Watson 6, Ömer Can İlyasoğlu 3
Fenerbahçe Tarfin: Larkin 9, Melli 7, Sertaç Şanlı 7, Forrest 2, Shields 9, Baldwin 8, Juzang, Melih Mahmutoğlu 5, Powell 5, Onuralp Bitim 19, Sargiunas 7
1. Periyot: 15-23
Devre: 36-43
3. Periyot: 47-59