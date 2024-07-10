Fenerbahçe transferi resmen duyurdu! Wade Baldwin 3 yıllık imzaladı

Yeni sezonda EuroLeague şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin'i renklerine bağladığını açıkladı.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

EuroLeague'in son 2 sezonunda dikkatleri üzerine çeken Wade Baldwin , yeni sezonda Türkiye'de forma giyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Maccabi Tel Aviv forması giyen ve son iki sezonda da EuroLeague’nin en iyi ikinci beşinde kendisine yer bulan guard Wade Baldwin IV (1996, 1.93) ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı." ifadeleri kullanıldı.