Fenerbahçe tribünlerinden Emre Belözoğlu'na tepki! Tezahüratlar şaşkına çevirdi

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Fenerbahçe - Pendikspor maçı öncesi yapılan tezahüratlar dikkat çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, kulübün eski oyuncularından Emre Belözoğlu'nun aleyhinde tezahüratlar yaparak kendisine tepki gösterdi.

Süper Lig'de Galatasaray ile beraber kıran kırana bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, 29. haftada Pendikspor ile karşılaştı.

Mücadele öncesi Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Emre Belözoğlu'na yönelik tezahüratlar şaşırttı.

Geçtiğimiz günlerde oynanan Ankaragücü - Fenerbahçe Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalar yapan Belözoğlu, maç içinde yapılan küfürlü tezahüratlara tepki göstererek şöyle konuşmuştu:

"Allah, 150 sene ömür verseydi; böyle bir şey yaşayacağımı düşünmezdim. Çok üzgünüm. Beni yakından tanıyanlar, Fenerbahçe'yi kalbimin en güzel yerinde sakladığımı bilir. Bugün yaşadıklarımı hak ettiğimi düşünmüyorum."

EMRE BELÖZOĞLU: FENERBAHÇE İLE İLGİLİ HAYALİM YOK

Fenerbahçe ile ilgili bir açıklama daha yapan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Fenerbahçe'ye teknik direktör olma hayalim yok. Fenerbahçe ile ilgili hiçbir hayalim yok" dedi.

343 Youtube kanalına konuşan Belözoğlu, 'Fenerbahçe'ye kendimi ait hissettim. Hayatın gerçeklerini, bana küfür eden insanlardan önce gördüm. 16 yaşından beri profesyonel bakış açısını hayatıma getirdim. Bunları söylerken, bir çaba içerisinde değilim. Hayatımda kimseye ihtiyacım yok. Fenerbahçeli olduğumu da samimice söyledim. Fenerbahçe'ye teknik direktör olma hayalim yok. Fenerbahçe ile ilgili hiçbir hayalim yok. Zaten Fenerbahçe'de her görevi yaptım. Bunları ben istedim diye değil, beni istediler diye yaptım. Fenerbahçe, beni isterse o gün karar veririz. İstemezse, hayatıma çok güzel bir şekilde devam ederim.'' ifadelerini kullandı.