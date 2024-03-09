Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçelileri çıldırtan sözler! 'Fenerbahçe ile ilgili hiçbir...'

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe ile ilgili dile getirdiği sözler sosyal medyada gündem oldu. Belözoğlu'nun açıklamaları Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

Geçtiğimiz günlerde oynanan Ankaragücü - Fenerbahçe Türkiye Kupası maçında Emre Belözoğlu'na edilen küfürler gündem olmuştu.

Deplasman bölümünü dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, eski futbolcuları Belözoğlu'na tepki göstermişti.

Maç sonu açıklamalar yapan 43 yaşındaki teknik adam, çok şaşırdığını belirterek yaşadığı üzüntüyü dile getirmişti.

EMRE BELÖZOĞLU: FENERBAHÇE İLE İLGİLİ HAYALİM YOK

Fenerbahçe ile ilgili gündem olacak açıklamalar yapan Emre Belözoğlu, sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

343 Youtube kanalına konuşan Belözoğlu, 'Fenerbahçe'ye kendimi ait hissettim. Hayatın gerçeklerini, bana küfür eden insanlardan önce gördüm. 16 yaşından beri profesyonel bakış açısını hayatıma getirdim. Bunları söylerken, bir çaba içerisinde değilim. Hayatımda kimseye ihtiyacım yok. Fenerbahçeli olduğumu da samimice söyledim. Fenerbahçe'ye teknik direktör olma hayalim yok. Fenerbahçe ile ilgili hiçbir hayalim yok. Zaten Fenerbahçe'de her görevi yaptım. Bunları ben istedim diye değil, beni istediler diye yaptım. Fenerbahçe, beni isterse o gün karar veririz. İstemezse, hayatıma çok güzel bir şekilde devam ederim.'' ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKKEN FENERBAHÇELİYDİM'

''Hayatımda hiç plan yapmadım. Çocukken Fenerbahçeliydim, Galatasaray'da oynadım. Kaderin önüne geçemezsin. Kaderci ve teslim olmuş bir hayata sahibim. Fenerbahçe'de futbol oynamayı hayal etmedim. Karşıma geldi, Fenerbahçe'yi çok sevdim, ait hissettim. Ben istedim diye olmadı, Fenerbahçe beni istedi diye oldu. Fenerbahçe tarihinde yer edip etmeyeceğime ben karar veremem, taraftarlar karar verir. 14 yaşından beri bu mesleğe çok emek verdim."

"Hayatımda ilk defa kendi oynadığım ve futbolu sonlandırdığım takım taraftarlarından anneme küfür yemek, bazen ağır olabiliyor. Bazen saha içinde biz de bu görüntülere sebep verebiliyoruz. Orada kısasa kısas var. Benim için üzüntü vericiydi, kapandı, bitti. Herkes kendi karakterinin gereğini sergiler.''