Fenerbahçe'den ayrılan Samet Akaydin, Fatih Terim'in yanına neden gittiğini açıkladı

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'a kiralanan Samet Akaydin, transferin perde arkasını paylaştı.

Yunanistan ekiplerinden Panathinakos forması giyen Samet Akaydin, Atina ekibine gidiş sürecini anlattı.

Fatih Terim'in transfer ettirdiği Samet, Fenerbahçe'deki ayrılık sürecini EURO 2024'e bağladı.

NTVSpor'daki habere göre; Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'te forma giymek adına Panathinaikos'a gittiğini açıklayan Samet Akaydin, "Düzenli oynayabileceğim ve bu sayede EURO 2024'e seçilme şansımın yükseleceği bir kulüp olduğu için Panathinaikos'a geldim" dedi.

Fenerbahçe'deki ve milli takımdaki performansının kıyaslanmasına değinen Akaydin, "Milli takımda kendimi daha rahat hissediyorum. Gerçek oyuncu kimliğimi orada daha iyi ortaya koyduğumu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.