Rıdvan Dilmen, Galatasaraylı yıldıza övgüler yağdırdı! 'Türkiye'de gördüğüm en iyisi'

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Rizespor maçının ardından Türkiye'de gördüğü en iyi kalecinin Galatasaray'ın Uruguaylı filebekçisi Fernando Muslera olduğunu açıkladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-2 yenerek liderliğini sürdürdü.

Karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, Sarı-kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera'ya övgüler yağdırdı.

2011-2012 sezonundan bu yan Süper Lig'de kalecilik yapan Muslera'nın özveriyle oynadığını belirten Dilmen, "400. maçına çıkmış Muslera... Ben toplamda 400 antrenman bile yapmamışımdır. İnanılmaz bir özveriyle oynuyor. Üstelik bu oyuncu sabah Çağlayan adliyesinde duruşmaya falan katıldı. Benim Türkiye'de gördüğüm gelmiş geçmiş en iyi kaleci Muslera'dır. Bu yorumumu Volkan Demirel de destekliyor" ifadelerini kullandı.

RIDVAN DİLMEN: İYİ OYNADIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Galatasaray karşısında 6 gol yiynen Rizespor'un performansını da değerlendiren Dilmen, "Rize iyi oynadığını düşünüyor ama bu Rize, kendi sahasında oynadığı Beşiktaş'tan da 4 tane yedi. Oynayan takımlara karşı büyük kulüpler daha rahat oynuyor. Galatasaray'da bu kadar kadro zafiyetine rağmen bu sonuç çok iyi" değerlendirmesinde bulundu.