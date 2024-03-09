Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza ilginç benzetme! 'Hızlı tren gibi'

Galatasaray, Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u 6-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Mücadele sonrası değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, Barış Alper Yılmaz için 'Hızlı tren' benzetmesinde bulundu.

Süper Lig lideri Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 6-2 yenerek zirve yarışındaki iddiasını devam ettirdi.

Ara transfer döneminde takıma katılan Derrick Köhn, Rizespor karşısında ilk defa gol sevinci yaşadı.

Ayrıca geçen sezondan bu yana takımın önemli parçalarından olan Lucas Torreira, Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.

NİHAT KAHVECİ: HIZLI TREN GİBİ

Beşiktaş'ın eski milli futbolcusu Nihat Kahveci, Galatasaray - Rizespor maçını Nut Spor Youtube kanalına değerlendirdi.

Maçın temposuna vurgu yapan Kahveci, "Bir ara dedim İngiltere Premier Lig'inden maç mı izliyoruz. Ceza sahasından goller... Köhn işin ofansif tarafında ayaklar tertemiz. Pamuk gibi ortalar kesiyor" ifadelerini kullandı.

Barış Alper Yılmaz'ın performansına değinen Kahveci, "Sahada bir tane hızlı tren var, Barış Alper Yılmaz. Ligimizin üstünde bir atletizme sahip" değerlendirmesinde bulundu.

'İNANILMAZ'

Rizespor'a karşı hat-trick yapan Kerem Demirbay'ı öven Nihat Kahveci, "Kerem Demirbay formayı bir aldı... Attığı goller, yaptığı asistler, oyun kurulumundaki önemi... Galatasaray'ın en iyi oyuncularından biri" dedi.

Bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'nin topladığı puanların inanılmaz olduğunu dile getiren Kahveci, "Şu anki puanlarla normalde şampiyon olmuş takımlar var. Daha 9 hafta var. Toplanan puan inanılmaz"