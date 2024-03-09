Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza ilginç benzetme! 'Hızlı tren gibi'

Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza ilginç benzetme! 'Hızlı tren gibi'

Düzenleyen: / Kaynak: -
- Güncelleme:
Nihat Kahveci&#039;den Galatasaraylı yıldıza ilginç benzetme! &#039;Hızlı tren gibi&#039;

Spor Haberleri  / -

Galatasaray, Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u 6-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Mücadele sonrası değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, Barış Alper Yılmaz için 'Hızlı tren' benzetmesinde bulundu.

Süper Lig lideri Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 6-2 yenerek zirve yarışındaki iddiasını devam ettirdi.

Ara transfer döneminde takıma katılan Derrick Köhn, Rizespor karşısında ilk defa gol sevinci yaşadı.

Ayrıca geçen sezondan bu yana takımın önemli parçalarından olan Lucas Torreira, Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.

Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza ilginç benzetme! 'Hızlı tren gibi' - 1. Resim

NİHAT KAHVECİ: HIZLI TREN GİBİ

Beşiktaş'ın eski milli futbolcusu Nihat Kahveci, Galatasaray - Rizespor maçını Nut Spor Youtube kanalına değerlendirdi.

Maçın temposuna vurgu yapan Kahveci, "Bir ara dedim İngiltere Premier Lig'inden maç mı izliyoruz. Ceza sahasından goller... Köhn işin ofansif tarafında ayaklar tertemiz. Pamuk gibi ortalar kesiyor" ifadelerini kullandı.

Barış Alper Yılmaz'ın performansına değinen Kahveci, "Sahada bir tane hızlı tren var, Barış Alper Yılmaz. Ligimizin üstünde bir atletizme sahip" değerlendirmesinde bulundu.

Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza ilginç benzetme! 'Hızlı tren gibi' - 2. Resim

'İNANILMAZ'

Rizespor'a karşı hat-trick yapan Kerem Demirbay'ı öven Nihat Kahveci, "Kerem Demirbay formayı bir aldı... Attığı goller, yaptığı asistler, oyun kurulumundaki önemi... Galatasaray'ın en iyi oyuncularından biri" dedi.

Bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'nin topladığı puanların inanılmaz olduğunu dile getiren Kahveci, "Şu anki puanlarla normalde şampiyon olmuş takımlar var. Daha 9 hafta var. Toplanan puan inanılmaz"

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş’ta gelecek sezon için şimdiden heyecan dorukta! Kupadan sonra hedef 2025 - SporKupadan sonra hedef 2025Avrupa’dan zaferle dönen F.Bahçe’de yeni hedef Pendik! O maç bitti sıra ligde - SporO maç bitti sıra ligde!G.Saray, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor’a gol oldu yağdı! Aslan’ın iştahı açık - SporAslan’ın iştahı açıkOkan Buruk'tan Çaykur Rizespor maçı sonrası şampiyonluk sözleri! 'Yolumuz belli' - SporOkan Buruk'tan Çaykur Rizespor maçı sonrası şampiyonluk sözleri! 'Yolumuz belli'Ronaldinho'dan yıllar sonra Türkiye itirafı! 'Bir yönetici engelledi' - SporRonaldinho'dan yıllar sonra Türkiye itirafı! 'Bir yönetici engelledi'Galatasaray evinde Rizespor’a 6 attı! Hat-trick yapan Kerem Demirbay jeneriklik gollerle yıldızlaştı - SporGalatasaray zirvedeki yerini 'Dayı' ile koruduGalatasaray'da ilkler gecesi! Çaykur Rizespor maçında açılışı yaptılar - SporGalatasaray'da ilkler gecesi! Çaykur Rizespor maçında açılışı yaptılar
Sonraki Haber Yükleniyor...