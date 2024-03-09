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Rekorların hocası Okan Buruk! Mircea Lucescu'yu yakaladı, Kasımpaşa'yı yenerse tarihe geçecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rekorların hocası Okan Buruk! Mircea Lucescu&#039;yu yakaladı, Kasımpaşa&#039;yı yenerse tarihe geçecek
Galatasaray, Okan Buruk, Süper Lig, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dün akşam Rizespor'a karşı aldığı 6-2'lık galibiyetle Mircea Lucescu'nun rekoruna ortak oldu. Geçen sezon şampiyonluk yaşatan Buruk, yeni bir rekora çok yaklaştı.

Süper Lig lideri Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Mircea Lucescu'ya ait olan 18 maçlık iç saha galibiyet rekorunu yakaladı.

Geçen sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşatan Buruk, teknik adam olarak yeni bir rekora daha çok yaklaştı.

Galatasaray'ın başında Süper Lig'de iç sahada üst üste en fazla galibiyet alan teknik direktör rekoruna ortak olan Okan Buruk, gözünü Kasımpaşa maçına çevirdi.

Rekorların hocası Okan Buruk! Mircea Lucescu'yu yakaladı! Kasımpaşa'yı yenerse tarihe geçecek - 1. Resim

OKAN BURUK REKORA KOŞUYOR

Sarı-kırmızılılar, Beyoğlu ekibini yenmesi durumunda Okan Buruk, kulüp tarihinde iç sahada üst üste galibiyet elde eden teknik direktör olacak.

Mircea Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalayarak rekor kırmıştı.

Türkiye Kupası'nda geçen hafta evinde Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Galatasaray, ligde henüz bu sezon puan kaybı yaşamadı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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