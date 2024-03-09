Rekorların hocası Okan Buruk! Mircea Lucescu'yu yakaladı, Kasımpaşa'yı yenerse tarihe geçecek

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Mart 2024 09:43 - Güncelleme: 9 Mart 2024 10:58 - Güncelleme:

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Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dün akşam Rizespor'a karşı aldığı 6-2'lık galibiyetle Mircea Lucescu'nun rekoruna ortak oldu. Geçen sezon şampiyonluk yaşatan Buruk, yeni bir rekora çok yaklaştı.