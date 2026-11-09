Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde: Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter açıklaması

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde: Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter açıklaması
Başlık ResmiFenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde: Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter açıklaması

Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun kontratı sezon sonunda bitecek. Transfer haberleriyle gündeme gelmeye başlayan 32 yaşındaki futbolcu, 2-0 kazandıkları Como maçı sonrası geleceğiyle ilgili konuştu. İtalyan basını, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın milli yıldızı transfer etmek istediğini yazmıştı.

Kaydet
|

Inter, İtalya Serie A'nın 11'inci haftasında Como'yu sahasında 2-0 yendi. Inter'e galibiyeti getiren golleri Pio Esposito ve Marcus Thuram kaydederken; ilk 11'de sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 80 dakika sahada kaldı. Deneyimli orta saha oyuncusu, maçın ardından geleceği hakkında konuştu.

"HERKES SAKİN KALSIN"

DAZN'a konuşan milli futbolcu, "Sezonu nasıl geçiriyorum? Bu soruyu bekliyordum. Sakinim, işimi yapıyorum, takım arkadaşlarımı seviyorum. Beş yıldır buradayım, birlikte çok şey kazandık. İki taraf da sakin ve neler olacağını göreceğiz. Büyük bir yaygara koparmaya gerek yok, herkes sakin kalsın" ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.
Başlık ResmiHakan Çalhanoğlu'nun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

13 MAÇTA 3 GOL

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu konuşulan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon 13 karşılaşmada 728 dakika süre aldı ve 3 gol kaydetti. Yıldız oyuncu, 2021 yılından bu yana Inter forması giyiyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Inter
SPOR

Inter'de Mauro Icardi gelişmesi: Başkandan transfer için net açıklama
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.