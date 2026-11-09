Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde: Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter açıklaması

Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun kontratı sezon sonunda bitecek. Transfer haberleriyle gündeme gelmeye başlayan 32 yaşındaki futbolcu, 2-0 kazandıkları Como maçı sonrası geleceğiyle ilgili konuştu. İtalyan basını, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın milli yıldızı transfer etmek istediğini yazmıştı.

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Inter, İtalya Serie A'nın 11'inci haftasında Como'yu sahasında 2-0 yendi. Inter'e galibiyeti getiren golleri Pio Esposito ve Marcus Thuram kaydederken; ilk 11'de sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 80 dakika sahada kaldı. Deneyimli orta saha oyuncusu, maçın ardından geleceği hakkında konuştu.

"HERKES SAKİN KALSIN"

DAZN'a konuşan milli futbolcu, "Sezonu nasıl geçiriyorum? Bu soruyu bekliyordum. Sakinim, işimi yapıyorum, takım arkadaşlarımı seviyorum. Beş yıldır buradayım, birlikte çok şey kazandık. İki taraf da sakin ve neler olacağını göreceğiz. Büyük bir yaygara koparmaya gerek yok, herkes sakin kalsın" ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

13 MAÇTA 3 GOL

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu konuşulan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon 13 karşılaşmada 728 dakika süre aldı ve 3 gol kaydetti. Yıldız oyuncu, 2021 yılından bu yana Inter forması giyiyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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