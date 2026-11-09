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Fenerbahçe'de 3 yıldızın geleceği belli oldu: Vargas, Arina ve Ana Cristina ayrılıyor mu?

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Fenerbahçe'de 3 yıldızın geleceği belli oldu: Vargas, Arina ve Ana Cristina ayrılıyor mu?
Başlık ResmiFenerbahçe'de 3 yıldızın geleceği belli oldu: Vargas, Arina ve Ana Cristina ayrılıyor mu?

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncuları Melissa Vargas, Arina Fedorovtseva ve Ana Cristina'nın geleceğiyle ilgili olarak kulüpten açıklama geldi.

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Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncuları Melissa Vargas, Ana Cristina ve Arina Fedorovtseva'nın geleceğiyle ilgili ortaya atılan transfer iddiaları gündem oldu.

TARAFTARI RAHATLATAN AÇIKLAMA

Melissa Vargas'ın VakıfBank'a transfer olabileceği, Arina Fedorovtseva ve Ana Cristina'nın da gelecek sezon İtalya'da forma giyebileceği iddia edilmişti. Sarı lacivertli taraftarları endişelendiren gelişmelerin ardından Fenerbahçe cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

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"ENDİŞEYE YER YOK"

Yazar Mahfi Eğilmez, Fenerbahçe'nin voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Aydın Acun ile görüştüğünü duyurdu. Eğilmez, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Değerli Fenerbahçeliler, az önce Fenerbahçe'nin voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Aydın Acun ile konuştum. Takımın omurgasını korumak ve bu üç önemli oyuncuyu da takımda tutmak için ellerinden geleni yaptıklarını, endişeye yer olmadığını açıklamak nezaketi gösterdi" ifadelerini kullandı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: HABER MERKEZİ
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