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Spor

Fenerbahçe'de Francesco Totti gerçeği: Efsane için çok konuşulan iddiaya cevap

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Fenerbahçe'de Francesco Totti gerçeği: Efsane için çok konuşulan iddiaya cevap
Başlık ResmiFenerbahçe'de Francesco Totti gerçeği: Efsane için çok konuşulan iddiaya cevap

Fenerbahçe, 2017 yılında emekli olan İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Francesco Totti’nin kulübün futbol yapılanmasında görev alacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Sarı-lacivertli kulüp, teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nun oturmasının ardından "futbol aklı" olarak dünyaca ünlü İtalyan eski oyuncu Francesco Totti'nin göreve getirileceği iddiasını yalanladı.

Futbol dünyasının unutulmazları arasına giren Francesco Totti, 785 maçta 307 gol attı ve ve 205 asist yaptı.
Başlık ResmiFutbol dünyasının unutulmazları arasına giren Francesco Totti, 785 maçta 307 gol attı ve ve 205 asist yaptı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

Bugün (9 Kasım 2026) Sözcü gazetesinde 'Fenerbahçe’nin Futbol Aklı' başlığıyla yayımlanan ve diğer mecralarda da kaynak gösterilerek paylaşılan, Francesco Totti’nin kulübümüzün futbol yapılanmasında görev alacağı yönündeki haberin gerçeklerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Gerçek dışı iddiaları araştırmadan ve teyit etmeden kamuoyuna sunan medya kuruluşlarını, gazetecilik ilkelerine uygun davranmaya ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyoruz.

TOTTI'NİN KARİYERİ

25 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerinde sadece Roma forması giyen Francesco Totti, 2017'de kramponlarını astıktan sonra Serie A kulübünde yönetici olarak çalıştı. 2019'da görevi bırakan 50 yaşındaki futbol adamı, kendi işini kurarak "CT10" adında spor danışmanlığı ve oyuncu menajerlik ajansı açtı. "It Scouting" adlı bir şirketi de bulunan İtalyan efsanesi, genç yetenekleri takip ediyor.

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