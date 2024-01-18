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    Fenerbahçe'de ayrılık! Emre Mor Süper Lig ekibine kiralanıyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Emre Mor'un sezon sonuna kadar başka bir takıma kiralanacağı öğrenildi. Milli oyuncu için Süper Lig'den 4 takımın devrede olduğu belirtildi.

    Fenerbahçe&#039;de ayrılık! Emre Mor Süper Lig ekibine kiralanıyor
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig lideri Fenerbahçe, son 1 haftada Leonardo Bonucci ve Rade Krunic hamleleriyle transfer dönemine hızlı girmişti.

    Kadroya girmekte zorlanan isimlerle yollarını ayırmayı düşünen Sarı-lacivertliler, Emre Mor için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

    Geçen sezon Fatih Karagümrük'ten 2 milyon Euro'ya alınan 26 yaşındaki kanat oyuncusu ile Süper Lig'den ilgilenen 4 takımın olduğu öne sürüldü.

    Fenerbahçe'de ayrılık! Emre Mor Süper Lig ekibine kiralanıyor

    EMRE MOR KİRALIK AYRILIYOR

    Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın kiralık ayrılmasına sıcak baktığı Emre Mor ile Hatayspor, Başakşehir, Fatih Karagümrük ve Ankaragücü'nün devreye girdiği konuşuluyor.

    İstanbul'da kalmaya sıcak bakan Mor'un Başakşehir'e daha yakın olduğu öğrenildi.

    Yıldız oyuncunun bir hafta içerisinde kararını vermesi bekleniyor.

    Fenerbahçe'de bu sezon sadece 5 maça çıkan Emre Mor, süre aldığı 130 dakikada 2 asist yaptı. 

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Emre MorFenerbahçe
    Haberler > Spor > Fenerbahçe'de ayrılık! Emre Mor Süper Lig ekibine kiralanıyor
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