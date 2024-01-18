Fenerbahçe'de ayrılık! Emre Mor Süper Lig ekibine kiralanıyor

18 Ocak 2024 15:15 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 15:18

Süper Lig lideri Fenerbahçe, son 1 haftada Leonardo Bonucci ve Rade Krunic hamleleriyle transfer dönemine hızlı girmişti.

Kadroya girmekte zorlanan isimlerle yollarını ayırmayı düşünen Sarı-lacivertliler, Emre Mor için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Geçen sezon Fatih Karagümrük'ten 2 milyon Euro'ya alınan 26 yaşındaki kanat oyuncusu ile Süper Lig'den ilgilenen 4 takımın olduğu öne sürüldü.

EMRE MOR KİRALIK AYRILIYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın kiralık ayrılmasına sıcak baktığı Emre Mor ile Hatayspor, Başakşehir, Fatih Karagümrük ve Ankaragücü'nün devreye girdiği konuşuluyor.

İstanbul'da kalmaya sıcak bakan Mor'un Başakşehir'e daha yakın olduğu öğrenildi.

Yıldız oyuncunun bir hafta içerisinde kararını vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de bu sezon sadece 5 maça çıkan Emre Mor, süre aldığı 130 dakikada 2 asist yaptı.