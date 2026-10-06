Fenerbahçe'de Ederson için yüzlerce metre kuyruk: Kontenjan doldu

Sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı kalecisi Ederson için Kadıköy'de düzenlenen imza günü organizasyonu öncesinde stadyum önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştu.

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Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonunda kaleciler için hazırladığı yeşil forma taraftarların beğenisine sunuldu. Sarı-lacivertli kulüp, yeni formayı satın alan taraftarlar için kaleci Ederson ile özel bir imza günü düzenledi.

TARAFTAR AKIN ETTİ

Saat 14.00'te başlayan organizasyon öncesinde Kadıköy'de yoğunluk yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, imza töreni için Chobani Stadyumu'na akın ederken mağaza önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştu.

Fenerbahçeli taraftarlar, Ederson için düzenlenen imza gününe yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe, Ederson'un antrenman programı nedeniyle belirlenen kapasitenin üzerine yeni katılım alınamayacağını açıkladı: Taraftarlarımızın yoğun ilgisiyle imza günü organizasyonumuz için yeterli kapasiteye ulaşılmıştır. Ederson'un antrenman programı nedeniyle belirlenen kapasitenin üzerine yeni katılım alınamayacaktır. Sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturan taraftarlarımız, gösterdikleri yoğun ilgi için teşekkür ederiz.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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