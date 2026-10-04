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Spor

Fred eski hocasını topa tuttu: "Tam bir pislikti, kendi vatandaşlarını kayırıyordu"

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Fred eski hocasını topa tuttu:
Başlık ResmiFred eski hocasını topa tuttu: "Tam bir pislikti, kendi vatandaşlarını kayırıyordu"

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, Manchester United'dan eski hocası Erik ten Hag hakkında sert açıklamalarda bulundu.

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Sarı lacivertlilerde üç yıl forma giydikten sonra ülkesine dönen 33 yaşındaki Brezilyalı yıldız, İngiliz devi Manchester United'da birlikte çalıştığı Hollanda teknik adam Erik ten Hag hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"OYUNCU GRUBUYLA İLİŞKİLERİ KÖTÜYDÜ"

Hollandalı hocanın taktiksel açıdan çok başarılı olduğunu ancak oyuncularla ilişkileri konusunda büyük sorunları bulunduğunu kaydeden Fred, Charla Podcast adlı yayında, "Taktiksel olarak Ten Hag çok iyiydi ama oyuncu ilişkileri konusunda tam bir pislikti." şeklinde konuştu.

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"HERKESLE TARTIŞIYORDU"

Ten Hag ile Manchester United'da çeşitli sorunlar yaşadığını aktaran Brezilyalı orta saha, Hollandalı çalıştırıcının birçok oyuncuyla tartıştığını belirterek "Benimle, Cristiano ile, Casemiro ile, Rashford ile tartıştı. Beni oynatmıyordu ve bazen durum stresli hale geliyordu." ifadelerini kullandı.

Fred
Başlık ResmiFred

"SADECE HOLLANDALI OYUNCULAR OYNUYORDU"

Ten Hag'ın kendi vatandaşlarına daha çok forma verdiğini söyleyen Fred, kadro tercihlerini eleştirerek, "Sadece Hollandalı oyuncular oynuyordu. Gruplar oluşturan bir teknik direktördü. Ama taktiksel açıdan birlikte çalıştığım en iyilerden biriydi." değerlendirmesini yaptı.

HAG İLE RONALDO ARASINDA YAŞANANLAR

Manchester United'da Ten Hag ile Cristiano Ronaldo arasında yaşanan anlaşmazlığa da değinen tecrübeli futbolcu, "Cristiano artık yaşlanmıştı. Onu ilk 11'den çıkardı ve orada bir anlaşmazlık yaşandı. Bir maçtan önce Ten Hag, Ronaldo'nun ayrılacağını söyledi. Tamam, yapabileceğimiz bir şey yoktu. Maçtan sonra uçak indiğinde kulübün iletişim ekibi uçuş modunu kaldırdı ve Ronaldo'nun kulübü sert şekilde eleştirdiği röportajı verdiğini gördü." ifadelerini kullandı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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