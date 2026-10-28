Fenerbahçe'de Göztepe mesaisi: Dümende artık Dirk Kuyt var
Galatasaray'a karşı 2-1'lik yenilgi sonrası teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Göztepe karşılaşmasına yardımcı antrenör Dirk Kuyt yönetiminde hazırlanıyor.
Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile 31 Ekim Cumartesi akşamı oynayacağı Trendyol Süper Lig 10'uncu hafta maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör İsmail Kartal ile dün akşam yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde takımın başında, "yeni teknik direktör belirlenene kadar teknik sorumlu" olacağı duyurulan Dirk Kuyt yer aldı.
Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmaları ile başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda pas çalışmaları yapıldı. İdman, bireysel çalışmalarla noktalandı.