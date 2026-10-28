Fenerbahçe'de Göztepe mesaisi: Dümende artık Dirk Kuyt var

Galatasaray'a karşı 2-1'lik yenilgi sonrası teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Göztepe karşılaşmasına yardımcı antrenör Dirk Kuyt yönetiminde hazırlanıyor.

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Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile 31 Ekim Cumartesi akşamı oynayacağı Trendyol Süper Lig 10'uncu hafta maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dirk Kuyt, İsmail Kartal sonrası takımın başına geçti

Teknik direktör İsmail Kartal ile dün akşam yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde takımın başında, "yeni teknik direktör belirlenene kadar teknik sorumlu" olacağı duyurulan Dirk Kuyt yer aldı.

Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları

Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmaları ile başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda pas çalışmaları yapıldı. İdman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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