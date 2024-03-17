Fenerbahçe'de hakemleri yerden yere vuran Jorge Jesus Al Hilal'de 'Hakemleri bahane edip ağlamaya devam edin' dedi

Düzenleyen: Songül Soysal / Kaynak: - 17 Mart 2024 14:28 - Güncelleme: 17 Mart 2024 14:29 - Güncelleme:

Spor Haberleri / -

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus şimdilerde Suudi Arabistan liginde çalıştırdığı Al Hilal ile başarıdan başarıya koşuyor. Son olarak üst üste 28.galibiyetini alarak rekor kıran Jorge Jesus ve takımı önceki akşam 29.galibiyetini de aldı. Maç sonu Jorge Jesus'un yaptığı bir açıklama ise herkes şaşırttı. İşte haberin detayları.