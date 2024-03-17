Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de hakemleri yerden yere vuran Jorge Jesus Al Hilal'de 'Hakemleri bahane edip ağlamaya devam edin' dedi

Fenerbahçe'de hakemleri yerden yere vuran Jorge Jesus Al Hilal'de 'Hakemleri bahane edip ağlamaya devam edin' dedi

Düzenleyen: / Kaynak: -
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de hakemleri yerden yere vuran Jorge Jesus Al Hilal&#039;de &#039;Hakemleri bahane edip ağlamaya devam edin&#039; dedi

Spor Haberleri  / -

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus şimdilerde Suudi Arabistan liginde çalıştırdığı Al Hilal ile başarıdan başarıya koşuyor. Son olarak üst üste 28.galibiyetini alarak rekor kıran Jorge Jesus ve takımı önceki akşam 29.galibiyetini de aldı. Maç sonu Jorge Jesus'un yaptığı bir açıklama ise herkes şaşırttı. İşte haberin detayları.

Fenerbahçe'nin ardından Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'i çalıştırmaya başlayan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, üst üste 28.galibiyetini alarak bir rekora imzasını atmıştı. Jorge Jesus'un takımı Al Hilal önceki akşam evinde Damac FC'yi konuk etti. Al Hilal, Damac FC'yi 2-1 mağlup ederek rekorunu geliştirdi. 

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Damac FC Teknik Direktörü Cosmin Contra 'Al Hilal bu takımı kurmak için büyük paralar harcadı. Onların hakem yardımına ihtiyacı yok.' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de hakemleri yerden yere vuran Jorge Jesus Al Hilal'de 'Hakemleri bahane edip ağlamaya devam edin' dedi - 1. Resim

'AĞLAMAYA DEVAM EDİN'

Karşılaşmanın ardından Contra'nın sözleri hatırlatılan Jorge Jesus 'Hakem bahanesi, karşımıza çıkamayan zayıfların bahanesidir. Ağlamaya devam edin, biz zaferler kazanmaya devam edeceğiz!' ifadelerini kullandı.

Jesus bu sözleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Geçen sezon Fenerbahçe başında sık sık hakemleri eleştiren Jesus, Türkiye liginde sportif bir gerçeklik olmadığını ve maçların sahada değil masada kazanıldığını söylemişti.

Portekizli teknik adam sık sık hakemlerin, sarı-lacivertliler aleyhine kararlar verilmesinden şikayetçiydi. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sergen Yalçın'dan Barcelona dokunuşu! Antalyaspor'un Beşiktaş'a attığı gol gündem oldu - SporSergen Yalçın'dan Barcelona dokunuşu! Antalyaspor'un Beşiktaş'a attığı gol gündem olduTümer Metin, Gedson Fernandes'i yerden yere vurdu! 'Kalite böyle anlatılmaz' - SporTümer Metin, Gedson Fernandes'i yerden yere vurdu! 'Kalite böyle anlatılmaz'Arda Güler A Milli Takım'a çağırılmayacak mı? Genç yıldız için flaş iddia 'Krize hazır olun' - Spor'Krize hazır olun'Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu! - Sporİşte derbinin VAR hakemiA Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya mesaisi başlıyor! 4 isim ilk kez kadroya çağırılmıştı - SporFutbolda milli mesai başlıyor!Nihat Kahveci'den Beşiktaş'a teknik direktör tavsiyesi: Yarın getirsinler ben okey derim - SporNihat Kahveci'den Beşiktaş'a hoca tavsiyesiTrabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesi Abdullah Avcı ve İsmail Kartal'dan son taktikler! Avcı'dan oyuncuların yasak! - SporMaç öncesi yasak getirdi!Mauro Icardi'yle tango zamanı! Galatasaray'da Icardi dümene geçiyor 'Son 9 haftayı bana bırakın' - Spor'Son 9 haftayı bana bırakın'Süper Lig'de haftanın maçı! Trabzonspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler - SporTrabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacakArda Güler'in orta sahadan çektiği şut manşetlerde! Carlo Ancelotti'den itiraf 'Böylesini hiç görmedim' - Spor'Böylesini hiç görmedim'
Sonraki Haber Yükleniyor...