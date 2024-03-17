Fenerbahçe'de hakemleri yerden yere vuran Jorge Jesus Al Hilal'de 'Hakemleri bahane edip ağlamaya devam edin' dedi
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus şimdilerde Suudi Arabistan liginde çalıştırdığı Al Hilal ile başarıdan başarıya koşuyor. Son olarak üst üste 28.galibiyetini alarak rekor kıran Jorge Jesus ve takımı önceki akşam 29.galibiyetini de aldı. Maç sonu Jorge Jesus'un yaptığı bir açıklama ise herkes şaşırttı. İşte haberin detayları.
Fenerbahçe'nin ardından Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'i çalıştırmaya başlayan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, üst üste 28.galibiyetini alarak bir rekora imzasını atmıştı. Jorge Jesus'un takımı Al Hilal önceki akşam evinde Damac FC'yi konuk etti. Al Hilal, Damac FC'yi 2-1 mağlup ederek rekorunu geliştirdi.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Damac FC Teknik Direktörü Cosmin Contra 'Al Hilal bu takımı kurmak için büyük paralar harcadı. Onların hakem yardımına ihtiyacı yok.' ifadelerini kullandı.
'AĞLAMAYA DEVAM EDİN'
Karşılaşmanın ardından Contra'nın sözleri hatırlatılan Jorge Jesus 'Hakem bahanesi, karşımıza çıkamayan zayıfların bahanesidir. Ağlamaya devam edin, biz zaferler kazanmaya devam edeceğiz!' ifadelerini kullandı.
Jesus bu sözleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Geçen sezon Fenerbahçe başında sık sık hakemleri eleştiren Jesus, Türkiye liginde sportif bir gerçeklik olmadığını ve maçların sahada değil masada kazanıldığını söylemişti.
Portekizli teknik adam sık sık hakemlerin, sarı-lacivertliler aleyhine kararlar verilmesinden şikayetçiydi.
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