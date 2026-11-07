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Fenerbahçe'de ilk ayrılık yakın: Emre Belözoğlu biletini kesti

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Fenerbahçe'de ilk ayrılık yakın: Emre Belözoğlu biletini kesti
Başlık ResmiFenerbahçe'de ilk ayrılık yakın: Emre Belözoğlu biletini kesti

Teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe'de takımdan ayrılması gündeme gelen ilk futbolcunun Ognjen Mimovic olduğu iddia edildi.

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Sarı lacivertlilerde kadronun mevcut durumunu değerlendiren Emre Belözoğlu'nun, gelecek planlamasında yer almayan futbolcularla yolların ayrılmasına sıcak baktığı belirtildi.

ARA TRANSFERDE YOLCU

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'de ara transfer döneminde ayrılığı gündeme gelecek ilk isim Sırp sağ bek Ognjen Mimovic oldu. Sarı lacivertlilerde daha önce görev yapan teknik direktörlerin de forma şansı vermediği 22 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı ileri sürüldü.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

2025 yılının devre arasında Sırp temsilcisi Kızılyıldız'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Ognjen Mimovic, büyük beklentilerle alınsa da beklentilerin çok altında kaldı. Sarı lacivertliler, 22 yaşındaki sağ bek için yaklaşık 6,7 milyon avro bonservis bedeli öderken oyuncuyla 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalamıştı.

Ognjen Mimovic
Başlık ResmiOgnjen Mimovic

HİÇ RESMİ MAÇA ÇIKMADI

Kariyerinin önemli bir bölümünü Kızılyıldız'da geçiren Mimovic, Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana sarı-lacivertli formayla hiçbir resmi karşılaşmada görev alamadı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: HABER MERKEZİ
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