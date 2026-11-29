Fenerbahçe'nin Ganalı savunma oyuncusu Kojo Peprah Oppong, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı. Sarı-lacivertli kulüp, uygulanan tedavilere rağmen yüksek ateşi düşmeyen futbolcunun tedavi ve takip sürecinin devam ettiğini açıkladı.

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Fenerbahçe'nin Ganalı savunma oyuncusu Kojo Peprah Oppong, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle Erzurumspor FK maçının kadrosundan çıkarıldı. Sarı-lacivertliler, uygulanan tedavilere rağmen yüksek ateşi düşmeyen futbolcunun tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Son haftalarda düzenli olarak forma giyen 22 yaşındaki stoper, Fenerbahçe'nin oynadığı son dört resmi karşılaşmada da 90 dakika sahada kalmıştı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yı ağırlayacak Fenerbahçe'de Kojo Peprah Oppong, hastalığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Kojo Oppong, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle dün gece uygulanan tüm tedavilere rağmen yüksek ateşinin düşmemesi üzerine, sağlık ekibimizin değerlendirmesi doğrultusunda maç kadrosundan çıkarılmıştır.

Oyuncumuzun tedavi ve takip süreci devam etmektedir."

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SON DÖRT MAÇTA 90 DAKİKA OYNADI

Sezon başında Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Ganalı stoper, son haftalarda düzenli olarak forma giymeye başlamıştı.

Oppong, sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2, Shakhtar Donetsk'i 1-0 ve Süper Lig'de Çorum FK'yı 5-0 mağlup ettiği karşılaşmaların yanı sıra Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldığı müsabakada da 90 dakika görev yaptı.

Shakhtar Donetsk karşılaşmasında yaptığı 49 pasın 45'inde isabet sağlayan genç savunmacı, yüzde 91,8'lik pas isabet oranı yakaladı.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6'sı Süper Lig, 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 9 karşılaşmada 570 dakika görev yapan Oppong, gol ve asist katkısı sağlayamadı.

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NİCE'TEN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Fenerbahçe, 4 Haziran 2004 doğumlu Ganalı stoperi yaz transfer döneminde Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nice'ten kadrosuna katmıştı.

29 Ağustos 2026'da düzenlenen imza töreninde sarı-lacivertli formayı giyen Oppong, Nice ile daha önce Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı mücadele ettiğini ve taraftarların oluşturduğu atmosferden etkilendiğini söylemişti.

İSVEÇ'TEN FRANSA'YA UZANAN KARİYER

Avrupa kariyerine 2022 yılının aralık ayında İsveç ekiplerinden IFK Norrköping'de başlayan Oppong, 2023 ve 2024 yıllarında GIF Sundsvall'da kiralık olarak forma giydi.

Norrköping'e döndükten sonra Temmuz 2025'te Nice'e transfer olan Ganalı savunmacı, Fransız ekibinde tüm kulvarlarda 43 karşılaşmaya çıktı ve bir gol kaydetti.

Nice formasıyla Ligue 1'de 29 karşılaşmada 2 bin 429 dakika görev yapan Oppong, Ağustos 2026'da Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

Gana Milli Takımı'nda da görev yapan 22 yaşındaki futbolcu, milli formayla 9 karşılaşmaya çıktı.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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