Bazı oyuncuların beklentilerin altında kalması, takımın zirve yarışından kopması takviyeyi kaçınılmaz hâle getirdi. Nene, Mimovic ve Lukaku yolcu. Archie Brown ise gelecek tekliflere bağlı...

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Süper Lig'de rotası şaşan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi başarılarıyla teselli bulurken yönetim ve teknik heyet devre arası transferine odaklanmış durumda. Yaz döneminde es geçilen sekiz numara için uzun süredir arayışta olan sarı lacivertliler bunun yanı sıra savunma, orta saha ve golcü hamleleri için de çalışma yapıyor.

Nene ve Mimovic'i kesin olarak elden çıkaracak olan Fenerbahçe'de Lukaku'nun da günleri sayılı. Tedavi sürecindeki Asensio'nun geleceği henüz netleşmemişken, sözleşmesindeki 23 milyon avroluk serbest kalma maddesiyle başta İngiliz ekipleri olmak üzere çok sayıda talibi olan Brown konusunda ise duruma göre hamle yapılacak.

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KALEMİ KIRILDI

Fenerbahçe, bir türlü bekleneni veremeyen Romelu Lukaku'dan umudunu kesti. Sarı lacivertliler, forma giydiği 18 maçta 1 gol kaydeden 33 yaşındaki Belçikalı için gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. MLS ve Suudi Arabistan ekiplerinin radarındaki Lukaku, kontenjanda yer açmak adına zararına da olsa elden çıkarılacak.

LİSTEDE GENÇLER VAR...

Yabancı kontenjanı dolu olan Fenerbahçe, Nene, Mimovic ve Brown'un yerine ancak 23 yaş altı takviyeler yapabilir. Yaş sınırının üzerinde bir transfer ise ancak Lukaku ya da Asensio gibi bir ismin ayrılmasıyla mümkün olabilir. An itibarıyla kontenjan dışı olan Oosterwolde hakkında da karar gelecek ve gideceklere göre netleşecek. Brown ayrılır ve yerine bir isim bulunamazsa hem sol bek hem stoper oynayabilen Oos- terwolde'nin elde tutulması söz konusu. Tabii bunun için de yine 23 yaş üstü bir ismin liste dışı kalması şart. Takviyede kararlı olan Emre Belözoğlu'nun, kontenjan sıkıntısı sebebiyle bütün tercihlerini 23 yaş altı isimlerden yana kullanarak yeni sezon için yatırım planladığı belirtiliyor.

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